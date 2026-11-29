Benjamin Netanjahu und Gadi Eisenkot verhandeln über die Führung der Einheitsregierung in Israel. Hintergründe der Rotationsvereinbarung und die politische Situation nach der Wahl am 27. Oktober.

Benjamin Netanjahu und Gadi Eisenkot trafen sich in den frühen Stunden nach der Parlamentswahl am 27. Oktober im Militärhauptquartier in Tel Aviv, um über die künftige Ausrichtung der israelischen Regierung zu sprechen. Netanjahu, der Vorsitzende der konservativen Likud-Partei, erklärte, dass er unter normalen Umständen die Einheitsregierung führen oder zumindest als Erster im Rahmen einer Rotation das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen müsste. Dennoch habe er seine Prinzipien zurückgestellt, um eine Regierungsbildung mit Beteiligung arabischer Parteien zu verhindern und existenzielle Gefahren für Israel abzuwenden.

Mechanismus der Rotationsvereinbarung

Die Gespräche standen im Zeichen einer umstrittenen Rotationsvereinbarung, die Gadi Eisenkot am Samstagabend vorschlug. Eisenkot, der die Mitte-Partei Jaschar führt, bot Netanjahu an, ihm den Vortritt im Amt des Ministerpräsidenten zu überlassen, um die Bildung einer Koalitionsregierung zu ermöglichen. Diese Strategie zielte darauf ab, politische Blockaden zu lösen, die nach der Wahl am 27. Oktober entstanden waren. Netanjahu verwies darauf, dass er nun aufrichtige und zügige Verhandlungen mit Eisenkots Partei Jaschar erwarte, um die Regierungsfähigkeit des Landes zu sichern.

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Positionen der Likud- und Jaschar-Partei

Gadi Eisenkot erklärte, dass er bereit sei, in den nächsten 24 Stunden zu prüfen, wie ernst es der Likud-Partei mit der Einheit sei. Gleichzeitig forderte der Vorsitzende der Likud-Partei, Benjamin Netanjahu, dass Eisenkot das Amt nicht sofort übernimmt. Zu Beginn des Treffens gab Netanjahu Eisenkot Medienberichten zufolge ein sicherheitspolitisches Update, um die gemeinsame Sicherheitslage zu erörtern. Eisenkots Partei Jaschar hatte bei der Parlamentswahl zwar hinter der Likud-Partei gelegen, erhielt jedoch bei den Konsultationen mit Präsident Izchak Herzog die meisten Empfehlungen für die Regierungsbildung.

Vertrauensfrage und Verlängerung der Frist

Gegner der aktuellen Vereinbarung werfen Benjamin Netanjahu Tricks und Täuschungsmanöver vor, um die Koalition zu schwächen. Sie verweisen darauf, dass Netanjahu in der Vergangenheit bereits politische Vereinbarungen gebrochen habe. Befürchtet wird unter anderem, dass Netanjahu eine Einheitsregierung gezielt scheitern lassen könnte. Das Ziel solcher Strategien wäre, bei einer anschließenden Neuwahl ein besseres Ergebnis für sein politisches Lager zu erzielen. Die aktuelle Frist für die Regierungsbildung kann um weitere 14 Tage verlängert werden, was den Druck auf alle beteiligten Parteien erhöht.

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Auswirkungen auf die israelische Politik

Die Spannungen zwischen der Likud-Partei und der Jaschar-Partei Jaschar gefährden die Stabilität der israelischen Regierung. Gadi Eisenkot steht vor der Herausforderung, die Zustimmung seiner Partei und die Erwartungen von Präsident Izchak Herzog zu balancieren. Benjamin Netanjahu muss entscheiden, ob er seine Strategie der Zurückstellung von Prinzipien langfristig verfolgen kann, ohne seine politische Basis zu schwächen. Die Öffentlichkeit beobachtet die Entwicklungen im Militärhauptquartier in Tel Aviv mit großer Aufmerksamkeit.

Weitere Schritte und Prognosen

Die nächsten 24 Stunden sind entscheidend für den Ausgang der Verhandlungen. Gadi Eisenkot wird die Antwort der Likud-Partei abwarten, bevor er sein eigenes Engagement bestätigt. Sollte keine Einigung erzielt werden, droht die Bildung einer neuen Regierung zu scheitern. In diesem Fall müsste Präsident Izchak Herzog weitere Parteien konsultieren oder eine neue Wahl ausrufen. Die politische Landschaft in Israel bleibt durch die Rivalität zwischen Benjamin Netanjahu und Gadi Eisenkot vorläufig unentschieden.