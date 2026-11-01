Netanjahu warnet vor Krieg mit Iran: Unsicherheit nach israelischen Wahlen und US-Präsenz

Yair Golan warnt Netanjahu vor Krieg mit Iran. USA sondieren Verhandlungen. Huthi halten UN-Mitarbeiter gefangen. Spannungen im Nahen Osten steigen.

Der israelische Oppositionspolitiker Yair Golan hat eindringlich vor einem neuen Krieg mit dem Iran unter der Führung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gewarnt. Netanjahu fehle das Vertrauen der Öffentlichkeit, um eine solche militärische Auseinandersetzung zu führen, schrieb der Vorsitzende der linksliberalen Demokraten auf der Plattform X. Er forderte die rasche Bildung einer alternativen Regierung, um die politische Stabilität wiederherzustellen.

Golan kritisiert Netanjahu wegen Vertrauensverlust

Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Konfrontation mit dem Iran steige drastisch, schrieb Golan weiter. Israel befinde sich inzwischen in einer Situation wiederkehrender militärischer Konfrontationen mit dem Iran. Israels Sicherheit dürfe nicht zum Werkzeug in Netanjahus Kampf um sein politisches Überleben werden. Diese scharfe Kritik kommt vor dem Hintergrund einer tiefen politischen Krise im Staat Israel, die durch die jüngsten Parlamentswahlen ausgelöst wurde.

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USA sondieren diplomatische Lösungen im Nahen Osten

Das Wall Street Journal berichtete, Netanjahu habe am Samstag mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Das Telefonat habe vor dem Hintergrund von Vorbereitungen der USA auf eine Wiederaufnahme von Bombardierungen im Iran stattgefunden. Schon seit längerem wird darüber spekuliert, dass das US-Militär gemeinsam mit Israels Streitkräften nach den Zwischenwahlen in den USA am 3. November wieder im Iran angreifen könnte. Die Parlamentswahl am 28. Oktober in Israel hat zu einer Patt-Situation geführt. Netanjahus rechtskonservative Likud-Partei und sein Block liegen zwar vor dem gegnerischen Lager, beide haben jedoch keine klare Mehrheit für die Bildung einer Regierung.

Daher wird erwartet, dass Israel nun langwierige Koalitionsverhandlungen und möglicherweise eine weitere Parlamentswahl bevorstehen, falls es keine Einigung geben sollte. Diese interne Unsicherheit in Israel verschärft die geopolitische Lage erheblich. Gleichzeitig zeigen diplomatische Bemühungen erste Ansätze, jedoch mit harten Bedingungen von iranischer Seite. Der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Mohsen Resai, erklärte auf X, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt seien, stehe der Weg der Diplomatie offen. Im Falle einer erneuten militärischen Eskalation drohte Resai mit dem Einsatz neuartiger Waffen und vernichtenden Schlägen.

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Iran stellt Bedingungen für Frieden und Entschärfung

Die iranische Führung knüpft eine diplomatische Lösung des Konflikts mit den USA weiter an eine Erfüllung von sieben Bedingungen. Berichten zufolge sollen die USA unter anderem alle Kampfhandlungen gegen den Iran und dessen Verbündete in der Region, wie die Hisbollah im Libanon, einstellen. Außerdem sollen die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe beendet, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufgehoben und eingefrorene iranische Vermögenswerte freigegeben werden. Der Iran verlangt demnach auch Reparationen für Kriegsschäden.

US-Präsident Donald Trump hat nach den Worten seines Außenministers Marco Rubio noch nicht entschieden, ob er den Militäreinsatz gegen den Iran wieder aufnehmen wird. Er wisse nicht, ob es einen konkreten Zeitrahmen für die von Katar geführten Gespräche zur Beilegung der Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran gebe, sagte Rubio. Reuters hatte berichtet, dass iranische Vertreter sich in Doha mit katarischen Vermittlern getroffen hätten. Die USA und Israel hatten am 28. Februar ihren groß angelegten Angriff auf den Iran begonnen. Diese historische Tatsache bildet den Hintergrund für die aktuelle Eskalationsgefahr und die damit verbundenen diplomatischen Bemühungen.

UN-Mitarbeiter in Jemen tot und weitere Gefangene

Ein seit zwei Jahren in der Gewalt der Huthi-Rebellen im Jemen befindlicher UN-Mitarbeiter ist nach offiziellen Angaben tot. Ein Minister der jemenitischen Regierung sagte laut einem Bericht des saudischen Senders Al-Arabiya, der jemenitische Staatsangehörige und Mitarbeiter im Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte sei in einem Huthi-Gefängnis zu Tode gefoltert worden. Der im Juni 2024 festgenommene Mann habe seitdem keinen Besuch empfangen oder mit Angehörigen kommunizieren dürfen, sagte ein Familienangehöriger der dpa. Die Familie sei über den Tod informiert worden und solle die Leiche in Empfang nehmen.

Die genauen Todesumstände sind nach diesen Angaben noch unklar. Dem Regierungsmitglied zufolge sind noch mehr als 70 UN-Mitarbeiter in der Gewalt der Huthi. Die Rebellen begründen dies in der Regel damit, dass sie als Spione für die USA oder Israel tätig waren. unter den gegenwärtigen Umständen gebe es dafür keine Notwendigkeit. Die Bedingungen des Irans seien klar und die Beratungen mit Vermittlern dauerten an. Araghtschi bestätigte, dass die Führung in Teheran ein Schreiben von US-Vizepräsident JD Vance geprüft hat. Er bezeichnete den Versuch, die Tür für einen Dialog und ein umfassenderes Verständnis zu öffnen, als positiven Schritt. Sollte es aber das Ziel Washingtons sein, Zwietracht zu säen, wäre dies ein weiterer Fehler.

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Nach Informationen des Wall Street Journal sondiert Vance mit dem Schreiben an Mohsen Resai, den Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Möglichkeiten für Verhandlungen. Laut der Zeitung will die US-Regierung prüfen, ob sich geplante Militärschläge gegen den Iran diplomatisch abwenden lassen. Das US-Portal Axios berichtete unter Berufung auf einen Regierungsbeamten, dass Vance die Einbeziehung des iranischen Atomprogramms zur Bedingung für Verhandlungen macht. Die USA haben nach iranischen Angaben zwei Fischerboote nahe der Insel Keschm angegriffen. Diese Vorfälle zeigen die komplexe und gefährliche Lage im Nahen Osten, in der militärische und diplomatische Fäden eng verwoben sind. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit großer Sorge, da ein weiteres Eskalieren der Konflikte weitreichende Folgen für die globale Sicherheit haben könnte.