Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wurde nachts in ein Jerusalemer Krankenhaus eingeliefert, um eine zahnärztliche Behandlung zu erhalten. Der Vorfall wirft ein Licht auf seine vergangene Krebserkrankung, Herzschrittmacher‑Einsatz und weitere gesundheitliche Probleme, die immer wieder für Spekulationen in den Medien sorgen.

Tel Aviv – Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wurde am späten Abend in ein Krankenhaus in Jerusalem eingeliefert, um dort eine zahnärztliche Intervention durchführen zu lassen.

Nach Angaben verschiedener israelischer Medien, die sich auf eine Mitteilung aus dem Büro des Regierungschefs berufen, erfolgte die Behandlung ohne weitere medizinische Komplikationen. Die genauen Details der zahnärztlichen Maßnahme wurden nicht veröffentlicht, da das Büro des Premierministers den Wunsch nach Privatsphäre betonte. Netanjahu, 76 Jahre alt, befindet sich damit bereits zum wiederholten Mal im Blickpunkt, wenn es um seine körperliche Verfassung geht.

Vor etwa einem Monat hatte der Premierminister öffentlich bekannt gegeben, dass bei ihm ein bösartiger Prostatatumor diagnostiziert worden war. Nach einer intensiven Therapie erklärte er, dass er inzwischen wieder vollständig genesen sei und seine Gesundheit wieder stabil sei. Gleichzeitig verzögerte er die offizielle Veröffentlichung seines Gesundheitsberichts, um ein mögliches Propagandamanöver der iranischen Führung zu verhindern.

In den vergangenen Wochen kursierten in den sozialen Medien Spekulationen, dass Netanjahu bereits tot sei – Gerüchte, die während des Iran‑Kriegs bereits früher aufgekommen waren und nun wieder aufflammen. Der Gesundheitszustand des Ministerpräsidenten wird seit Langem kontrovers diskutiert. 2024 ließ er sich wegen einer Hernienoperation im Krankenhaus behandeln, und im Sommer 2023 wurde ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt, um Herzrhythmusstörungen zu korrigieren. Zusätzlich litt er im vergangenen Jahr an einer Darmentzündung, die er jedoch zu Hause auskurieren konnte.

Trotz dieser Ereignisse betont Netanjahu regelmäßig, dass er voll einsatzfähig sei und seine politischen Aufgaben uneingeschränkt wahrnehmen könne. Die wiederholten Hospitalisierungen zeigen jedoch, dass das hohe Alter und die anhaltende Belastung des Amtes ihren Tribut fordern. Internationale Beobachter sowie Politiker im In‑ und Ausland verfolgen aufmerksam jede gesundheitliche Entwicklung, da sie potenzielle Auswirkungen auf die Stabilität der israelischen Innen‑ und Außenpolitik haben könnte.





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