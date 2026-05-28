Netanjahu will israelische Kontrolle im Gazastreifen auf 70 % ausdehnen - US‑Drohungen gegen Oman und UN‑Spannungen über angebliche Kriegsverbrechen

Israels Premier plant den schrittweisen Ausbau seiner militärischen Präsenz im Gazastreifen, während die USA dem Golfstaat Oman wegen eines geplanten Mautsystems in der Straße von Hormus Sanktionen drohen. Gleichzeitig beendet Israel die Zusammenarbeit mit UN‑Generalsekretär Guterres nach Vorwürfen sexualisierter Gewalt. Die Entwicklungen verschärfen die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.

Israels Premier Benjamin Netanjahu hat in einer kürzlich aufgezeichneten Rede angekündigt, die militärische Kontrolle über den Gazastreifen schrittweise auszubauen. Laut einer Mitteilung des israelischen Senders Channel 12 kontrolliere die israelische Armee derzeit etwa sechzig Prozent des Gebiets und die neue Anweisung sei, diesen Anteil auf siebzig Prozent zu erhöhen.

Auf den Zwischenruf eines Zuhörers, Israel solle die komplette Fläche von hundert Prozent einnehmen, reagierte Netanjahu - wie die Zeitung Times of Israel berichtete - mit der Mahnung, dass Israel "Schritt für Schritt" vorgehen werde. Er betonte, dass zunächst das Ziel von siebzig Prozent erreicht werden solle, bevor weitere Erweiterungen geprüft würden. Im Oktober 2025, als die von den Vereinigten Staaten vermittelte Waffenruhe in Kraft trat, lag der israelische Kontrollbereich noch bei dreiundfünfzig Prozent.

Der Gazastreifen umfasst rund 365 Quadratkilometer, also etwa die Größe der deutschen Städte München oder Bremen, und ist damit ein strategisch bedeutendes, aber zugleich dicht besiedeltes Gebiet. Parallel zu diesen Entwicklungen gibt es zunehmende Spannungen im Persischen Golf. Die USA haben dem Golfstaat Oman drohende Sanktionen angekündigt, falls er bei der geplanten Wiedereröffnung der Straße von Hormus auf die Seite des Irans tritt.

US‑Finanzminister Scott Bessent erklärte auf der Plattform X, dass Washington keinen Versuch dulde, ein Mautsystem in der Meerenge einzuführen, und dass das Finanzministerium alle Akteure, die an einer solchen Erhebung beteiligt seien, aggressiv ins Visier nehmen werde. Die USA sehen das Vorgehen des Irans bei der Kontrolle strategischer Wasserstraßen als direkte Bedrohung ihrer Interessen im Nahen Osten. Inmitten dieser geopolitischen Auseinandersetzungen äußerte der israelische UN‑Botschafter Danny Danon auf X seine Entschlossenheit, die Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär António Guterres zu beenden.

Danon kritisierte die Entscheidung der UN, Israel wegen angeblicher sexualisierter Gewalt in Konfliktgebieten auf eine "schwarze Liste" zu setzen, und kündigte an, den Kontakt zu Guterres' Büro bis zum Ende des Jahres zu beenden. Die regionalen Auswirkungen des Konflikts zwischen Washington und Teheran verschärfen sich weiter. Der Golfstaat Oman, ein enger Verbündeter der USA, befindet sich unter erheblichem Druck, da sowohl der Tourismus als auch die Öl‑ und Gasexporte der umliegenden Länder durch die anhaltenden Spannungen beeinträchtigt werden.

Oberst Markus Reisner, der in einem Interview mit nTV die Lage analysierte, wies darauf hin, dass die Geschäftsmodelle der Golfstaaten stark unter dem andauernden Krieg leiden und langfristig noch gravierendere Konsequenzen drohen, falls keine Einigung erzielt wird. In diesem Kontext haben einzelne Staaten versucht, eigenständig Dialoge mit dem Iran aufzunehmen, um eigene Abkommen zu schließen. Währenddessen berichtete das US‑Militär, dass es fünf von Iran gestartete Angriffsdrohnen abgefangen und einen sechsten Start aus der Hafenstadt Bandar Abbas verhindert habe.

In einer separaten Erklärung bestätigte das israelische Militär einen Luftangriff auf ein Ziel in Beirut, wobei es sich offenbar um eine Wohnung in der Hisbollah‑Hochburg Schueifat im Süden der libanesischen Hauptstadt handelte. Diese Serie von militärischen Aktionen, diplomatischen Drohungen und UN‑Kontroversen zeichnet ein Bild von zunehmender Instabilität in einer Region, die bereits seit Jahren von Konflikten geprägt ist





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