Netanjahu wirft Hisbollah Bruch der Waffenruhe vor - Israel setzt Angriffe im Libanon fort

Israel und die libanesische Hisbollah beschuldigen sich gegenseitig, die vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben. Nach tödlichen Angriffen auf israelische Soldaten ordnete Netanjahu massive Vergeltung an, während die USA vermitteln.

Die ursprünglich zwischen den USA und dem Iran ausgehandelte Waffenruhe im Nahen Osten, die auch den Libanon einschließen sollte, steht bereits wieder auf der Kippe.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wirft der libanesischen Hisbollah-Miliz einen eklatanten Bruch der Vereinbarung vor. Bei Angriffen der Hisbollah auf israelische Stellungen im Südlibanon seien vier israelische Soldaten getötet und weitere verletzt worden. Netanjahu ordnete umgehend massive Vergeltungsschläge an und betonte, die Hisbollah werde einen sehr hohen Preis zahlen. Gleichzeitig schloss er einen Rückzug der israelischen Truppen aus der sogenannten Sicherheitszone im Südlibanon aus, den die libanesische Regierung als völkerrechtswidrige Besetzung betrachtet.

Die Hisbollah bestritt jedoch, den Waffenstillstand gebrochen zu haben, und warf Israel vor, weiterhin libanesisches Territorium anzugreifen. Die israelische Armee griff noch in der Nacht und am Freitagmorgen Ziele der Hisbollah im Südlibanon aus der Luft an. Nach Militärangaben hatten Hisbollah-Kämpfer zuvor Raketen auf israelische Soldaten abgefeuert. Auf libanesischer Seite kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut 18 Menschen ums Leben, mehr als 30 wurden verletzt.

Die Hisbollah wiederum beschuldigt Israel, die Waffenruhe nicht einzuhalten, und fordert von der libanesischen Regierung, direkte Verhandlungen mit Israel abzulehnen. Der Hisbollah-Abgeordnete Hassan Fadlallah erklärte, der Iran habe die Fortsetzung von Gesprächen mit den USA an die Umsetzung einer umfassenden Waffenruhe geknüpft. Washington trage die Verantwortung dafür, dass Israel seine Angriffe einstelle.

Der Iran selbst hat laut unbestätigten Berichten erneut die Durchfahrt durch die Straße von Hormus untersagt, als Reaktion auf die israelischen Angriffe im Libanon, die Teheran als Verstoß gegen das Rahmenabkommen mit den USA wertet. Offizielle Bestätigungen hierfür gibt es jedoch nicht. Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, zeigte Verständnis für die israelischen Angriffe. Israel schlage zurück, wenn es angegriffen werde, sagte er.

Eine Waffenruhe komme zustande, wenn die Hisbollah aufhöre zu schießen. Indes wurden die Verhandlungen über ein dauerhaftes Abkommen in der Schweiz vorerst abgesagt, da der Iran angesichts der anhaltenden israelischen Angriffe keine Delegation entsenden wolle. Der Libanon bleibt damit die Schwachstelle in dem fragilen US-iranischen Rahmenabkommen, das eigentlich ein sofortiges Ende der Kämpfe an allen Fronten vorsieht. Die libanesische Regierung hat die israelischen Angriffe scharf verurteilt und fordert ein Ende der Besetzung.

Internationale Beobachter warnen vor einer Eskalation des Konflikts, der die gesamte Region destabilisieren könnte. Die USA haben ihre Vermittlungsbemühungen verstärkt, um eine Ausweitung der Kämpfe zu verhindern. Dennoch bleiben die Fronten verhärtet: Israel beharrt auf seiner Sicherheitszone, während die Hisbollah und der Iran auf einen vollständigen Rückzug Israels aus dem Libanon pochen. Ohne eine Einigung auf diesem Kernpunkt scheint eine dauerhafte Waffenruhe fraglich.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob die diplomatischen Kanäle noch genutzt werden können, um eine weitere Eskalation zu vermeiden





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