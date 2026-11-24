Der Mossad-Chef warnte Trump vor Irans Chemiewaffen. Experten halten 440 Kilo Uran für gefährlicher, und Rivale Eisenkot bleiben zwölf Tage.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Benjamin Netanjahu bei einer Rede in der Knesset. Der geschäftsführende Ministerpräsident wirbt für einen neuen Angriff auf den Iran und eine Einheitsregierung unter seiner Führung.will einen neuen Krieg gegen den Iran.

Israels geschäftsführender Ministerpräsident wirbt in Washington und zu Hause für erneute Angriffe derund Israels. Sein wichtigstes Argument ist das iranische Chemiewaffenprogramm, berichtet Haaretz. Gleichzeitig läuft für seinen Rivalen Gadi Eisenkot die Zeit ab. Dem Vorsitzenden der Partei Jaschar! bleiben noch zwölf Tage des Mandats, das ihm Präsident Isaac Herzog erteilt hat.

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Ohne Wochenenden sind das acht Arbeitstage. Netanjahu hatte Mossad-Chef Roman Gofman, einen seiner engsten Vertrauten, nach Washington geschickt, um für eine Wiederaufnahme des Krieges zu werben. Medienberichten zufolge legte Gofman dort Erkenntnisse vor, wonach der Iran ein Chemiewaffenprogramm vorantreibe.sprach danach im Sender Fox News von Hinweisen, dass sich der Iran mit Gas und biologischen Waffen befasse. Das iranische Außenministerium wies die Vorwürfe als Betrug zurück.

Netanjahu nutzt die Warnung auch innenpolitisch. Nach Angaben von Haaretz-Militärkorrespondent Amos Harel fordert er, die Lage mache sofort eine Einheitsregierung unter seiner Führung nötig. Sein Block kommt je nach Haltung der Fraktion Vereinigtes Torah-Judentum auf 46 bis 53 Sitze. Eisenkot hatte die Empfehlungen von 67 Abgeordneten erhalten, Netanjahu von 46.

„Jeder, der mit dem Material vertraut ist, weiß, wie ernst die Bedrohung ist“, sagte Netanjahu am Montag vor der Likud-Fraktion. Eisenkot hielt vor seiner Fraktion dagegen. Es gebe „keine direkte oder unmittelbare Bedrohung durch den Iran, die vor der Bildung einer Regierung ein Handeln erfordert“. Netanjahu warf ihm darauf vor, ernste Gefahren aus politischen Gründen kleinzureden.

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Auch Avigdor Lieberman, Vorsitzender des Knesset-Ausschusses für Außen- und Verteidigungspolitik, zeigte sich nach einem Treffen mit Netanjahu wenig überzeugt. Das Eisenkot-Bündnis warnt, ein Alleingang könne die Region in einen neuen Krieg ziehen. Der Militärhistoriker Azar Gat von der Universität Tel Aviv sieht keine militärische Notwendigkeit. Die Erkenntnisse rechtfertigten einen Angriff nicht, „das sagt der Generalstabschef selbst“, sagt Gat der Berliner Zeitung.

„Der Grund scheint politisch zu sein. Es geht darum, Eisenkots Bemühungen zu torpedieren.

“ Generalstabschef Ejal Zamir hatte schon vor der Wahl Vorbehalte gegen einen Angriff angemeldet und hinterfragt laut Haaretz bis heute dessen Ziel. Nach Einschätzung von Haaretz-Militärkorrespondent Amos Harel ist Zamir in der Spitze des Sicherheitsapparats der Einzige, der in dieser Frage eine unabhängige Haltung vertritt. Die Nachrichtendienste stünden seit ihrem Versagen am 7. Oktober 2023 unter dem Eindruck dieses Traumas.

Ihre Möglichkeiten, der politischen Führung oder Netanjahus Deutung der Erkenntnisse zu widersprechen, seien deshalb stark eingeschränkt. Bei der Regierungsbildung bekommt Eisenkot auch Gegenwind von seinen Partnern. Naftali Bennett, Chef der Partei „Gemeinsam“ und Teil des Anti-Netanjahu-Bündnisses, will nach einem Bericht von Ynet erst alle Chancen auf eine Einheitsregierung mit dem Likud ausloten. Versuche Eisenkot, binnen einer Woche eine Minderheitsregierung durchzubringen, werde Bennett dagegen stimmen.

Er setze auf eine Rotation, bei der Eisenkot zuerst Regierungschef wird. Mit der passenden Kampagne ließen sich dafür auch rechte Wähler gewinnen, glaubt Bennett. Wie Lieberman lehnt er eine Minderheitsregierung ab, solange andere Optionen bestehen. Eisenkot hat erklärt, er werde keine Verlängerung seines Mandats beantragen.

In seinem Bündnis rechnet man trotzdem mit weiteren 14 Tagen, weil Ministerliste und Kabinett noch längst nicht stehen. Auch Bennett hält die Verlängerung für nötig. Die Gespräche zwischen Eisenkots Partei Jaschar! und dem Likud am Montag brachten keinen Durchbruch. Der Likud verlangte, dass das Bündnis seine laufenden Gesetzesvorhaben in der Knesset stoppt.

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Jaschar! lehnte ab und kündigte zusätzlich ein Gesetz zur Begrenzung der Amtszeit des Regierungschefs an. Die Rotation, der zentrale Streitpunkt, kam nicht zur Sprache. Netanjahu besteht weiter darauf, zuerst zu regieren. Demokraten-Chef Yair Golan drängt dagegen auf eine Minderheitsregierung, die sich auf die arabischen Parteien stützt.

„Wir können Netanjahu schon morgen ablösen“, schrieb er am Dienstag auf X.Israelische Sicherheitsexperten halten die Chemiewaffen-Erkenntnisse laut Haaretz für verlässlich, zweifeln aber an ihrer Dringlichkeit. Ein Trägersystem zu entwickeln, mit dem der Iran Chemiewaffen bis nach Israel schießen könne, dauere mindestens zwei Jahre. Derhabe über Jahrzehnte auf Herstellung und Einsatz solcher Waffen verzichtet, selbst als der Irak sie in den 1980er-Jahren gegen ihn einsetzte. Revolutionsführer Ruhollah Chomeini hatte dazu ein religiöses Gutachten erlassen.

Auch nach Informationen des israelischen Senders Channel 12 hat der Sicherheitsapparat keine Hinweise auf eine einsatzfähige iranische Chemiewaffe. Das Heimatfrontkommando habe keine ungewöhnlichen Vorbereitungen festgestellt. Als größte strategische Gefahr sehen frühere Fachleute des Sicherheitsapparats die 440 Kilogramm Uran, die der Iran auf 60 Prozent angereichert hat. Das Material lagere in geschützten unterirdischen Anlagen, die bei den beiden bisherigen Militäreinsätzen unberührt blieben.

Mit einigen Hundert Zentrifugen könne Teheran es binnen Monaten auf waffenfähige 90 Prozent bringen. Nach dem ersten Feldzug hatte Trump erklärt, die Anreicherungsanlagen seien „vollständig ausgelöscht“. Netanjahu sprach von der Beseitigung der existenziellen Bedrohung. Ein neuer Feldzug träfe auf eine ohnehin angespannte Lage im Golf.

Die gemeldeten Angriffe auf Schiffe in und um diehaben laut Schifffahrtsdaten den höchsten Stand seit Kriegsbeginn erreicht. Teheran versucht damit, bei fallenden Ölpreisen seine Kontrolle über die Meerenge zurückzugewinnen. Das iranische Militär meldet fast täglich Zwischenfälle mit Handelsschiffen und macht dafür meist Seeminen verantwortlich. Nach Daten des IWF-Portals PortWatch passierten an einem Tag Mitte November nur zwei Schiffe die Straße, vor der Krise waren es täglich 85.

Teheran erklärt, Hormus könne binnen zwei Tagen wieder offen sein, falls Washington seine Forderungen erfülle, darunter die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.