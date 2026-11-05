Netflix: Ab November 2026 entgehen diese Filme und Serien der Plattform

Netflix kürzt sein Portfolio: Die Serien "Das Boot" und "Junge, wildes Herz" sowie die Filme "Jennifer's Body" und "Alien" werden im November 2026 entfernt. Hier sind die Details.

Die Streaming plattform Netflix überarbeitet ihren Inhalt-Katalog kontinuierlich, weshalb einige Produktionen nicht dauerhaft verfügbar bleiben. Im November 2026 müssen sich Zuschauer von mehreren bekannten Serien und Filmen verabschieden. Dazu gehören das Drama " Das Boot" sowie die Jugendgeschichte "Junge, wildes Herz". Ergänzt wird die Liste durch die Horror-Komödie " Jennifer's Body" und den Science-Fiction-Klassiker "Aliens". Diese Titelangaben gelten für den Zeitraum bis zum 7. und 10. November 2026.

Entfernung von Das Boot und Junge wildes Herz

Die deutsche Produktion "Das Boot" verlässt das Angebot von Netflix, um die Zuschauer in die düstere Welt des Zweiten Weltkriegs zu entführen. Die Handlung konzentriert sich auf verschiedene Figuren, deren Lebenswege sich zwischen den gefährlichen Einsätzen deutscher U-Boote und den politischen Machtspielen an Land kreuzen. Die Charaktere geraten immer wieder in Situationen, in denen sie schwierige Entscheidungen treffen müssen. Sie kämpfen nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern auch um ihre eigenen Überzeugungen in einer extremen Umgebung.

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Aus dem Katalog wird auch die Serie "Junge, wildes Herz" verschwinden. Der 18-jährige Protagonist Paul, verkörpert von Emilio Sakraya, der zum Zeitpunkt der Produktion 30 Jahre alt war, leidet an einer bipolaren Störung. Er kämpft täglich mit extremen Stimmungsschwankungen. Nach einem Suizidversuch wird er in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Dort lernt er Toni, gespielt von Tijan Marei, kennen. Mit ihr verbindet ihn bald eine besondere Beziehung.

Paul und Toni brechen gemeinsam aus der Klinik aus und begeben sich auf eine turbulente Reise. Ihre Flucht ist geprägt von Themen wie Liebe, Freiheit und der intensiven Suche nach dem eigenen Glück. Diese emotionale Geschichte gehört zu den Produktionen, die im November 2026 nicht mehr auf Netflix zu streamen sind. Die Entfernung dieser Titel unterstreicht die dynamische Natur des Streaming-Portfolios, das regelmäßig angepasst wird.

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Horror und Science-Fiction werden entfernt

Neben den deutschsprachigen Serien stehen auch internationale Filmklassiker auf der Streichliste. Am 7. November 2026 wird der Film "Jennifer's Body" mit dem Untertitel "Jungs nach ihrem Geschmack" nicht mehr verfügbar sein. Dieser Titel wird oft als kultiger Horrorfilm wahrgenommen und gehört zu den Inhalten, die das Unternehmen aus verschiedenen Gründen aus dem Portfolio entfernt.

Ein weiteres Opfer der Kürzungen ist der Science-Fiction-Film "Aliens", der in der Quelle als "Aliens - E.T.s gefährliche Brüder" bezeichnet wird. Dieser Film wird am 10. November 2026 von der Plattform verschwinden. Die genauen Daten für das Ende der Verfügbarkeit sind im Vorfeld bekannt und ermöglichen es den Nutzern, die Inhalte vor dem Stichtag noch zu konsumieren. Diese Planung ist Teil der regulären Rotation des Streaming-Angebots.

Datenschutz und internationale Datenübertragung

Die Entfernung von Inhalten ist nur einer der Aspekte, die mit der Nutzung von Netflix verbunden sind. Bei der Nutzung der sozialen Netzwerke und der Plattform können Daten in Drittländer wie die USA übermittelt werden. Dies geschieht gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Nutzer sollten sich dieser Implikationen bewusst sein, während sie die verfügbaren Inhalte streamen.

An bestimmten Stellen der Plattform finden sich Inhalte aus YouTube. Auch hier gelten die gleichen Regelungen zur Datenübermittlung in Drittländer wie die USA. Diese Information ist Teil der allgemeinen Hinweise, die bei der Nutzung der Dienste zu beachten sind. Die Verfügbarkeit der oben genannten Titel bleibt bis zu den genannten Terminen im November 2026 gewährleistet, danach sind sie nicht mehr abrufbar.