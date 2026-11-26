Netflix kehrt bei der dritten 'Too Hot to Handle'-Staffel zum 30. Dezember 2026 von einer reinen Single-Show zu einer Paarauswahl um. Kritiker sehen eine Plagiatsidee.

Netflix hat grundlegende Änderungen für das kommende Format 'Too Hot to Handle' angekündigt, die das etablierte Konzept der beliebten Dating-Show radikal umgestalten. Die dritte Staffel soll am 30. Dezember 2026 auf der Streaming-Plattform Premiere feiern und dabei ein komplett neues Setup für die Teilnehmer einführen. Diese Entwicklung wirft bei Fans und Kritikern die Frage auf, ob der Streamer mit dieser Neuausrichtung langfristig erfolgreich sein wird.

Konzeptwechsel bei Dating-Show

Das ursprüngliche Prinzip der Serie bestand jahrelang darin, einzelne Single-Teilnehmer in ein Retreat zu bringen und sie zur körperlichen Abstinenz zu zwingen. Abweichungen von dieser Regel wurden durch eine kegelförmige künstliche Intelligenz namens Lana überwacht, die das Geschehen im Auge behielt. Für 'Too Hot to Handle: Couples Edition' ändert sich diese Dynamik nun grundlegend, da erstmals Paare anstelle von Singles ins Zentrum des Experiments rücken. Die Grundregel, dass jegliche sexuelle Handlungen und Intimität wie Küssen oder Kuscheln strengstens verboten bleiben, gilt zwar weiterhin, doch die Interaktion zwischen den fest etablierten Paaren wird im Vergleich zur Vorgängerstruktur völlig neu definiert.

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Kritik am Copy-Paste-Ansatz

Die Ankündigung des neuen Formats wird von Beobachtern nicht als innovative Weiterentwicklung, sondern als offensichtliche Kopie des RTL-Formats 'Temptation Island' gewertet. Bei 'Temptation Island' werden Paare getrennt in eine Umgebung gebracht, in der sie von attraktiven Singles umschmeichelt werden, was ihre Beziehung auf die harte Probe stellt. Dieses Szenario ahmt das neue Netflix-Format nahezu exakt nach, was dazu führt, dass Zuschauer den Eindruck gewinnen, das Streaming-Unternehmen verkaufe ein bereits vorhandenes Konzept als revolutionäre Neuerung. Statt die erfolgreiche Formel der ersten beiden Staffeln beizubehalten, setzt Netflix auf eine Struktur, die als wenig kreativ und im Grunde als Recycling alter Ideen kritisiert wird.

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Rolle von KI und Moderation

Eine wesentliche Stütze des bisherigen Formats war die künstliche Intelligenz 'Lana', die als Stimme des Gesetzes die Einhaltung der Abstinenzregeln überwachte. In der Vergangenheit wurde fast gänzlich auf diese KI-Moderation gesetzt, was zwar funktional war, aber nach Ansicht mancher Kritiker an Frische vermissen ließ. Als Gegenpol zur starren KI-Herrschaft soll nun der Komiker Parshad die Show unterstützen. Seine bekannte komödiantische Präsenz könnte der Serie den notwendigen frischen Wind verleihen und die emotionale Distanz der KI-Überwachung durch menschliche Humoristik ausgleichen. Diese personelle Ergänzung wird in Produktionskreisen als wichtiger Faktor für den möglichen Erfolg der neuen Staffel angesehen.

Erfolgsgeschichte und Zukunftsaussichten

Die historische Entwicklung der 'Too Hot to Handle'-Reihe zeigt, dass die ursprüngliche Ausrichtung beim Publikum extrem gut ankam. Die erste Staffel stieg direkt auf Platz 1 der Charts ein, und zwei Jahre später sicherte sich die zweite Staffel einen mehrwöchigen Platz in den Reihen der meistgesehenen Netflix-Shows. Dieses starke Engagement der Zuschauer macht den plötzlichen Wechsel zur 'Couples Edition' umso überraschender. Es bleibt abzuwarten, ob die dritte Staffel, die im Jahr 2026 erscheinen wird, dieses große Publikum erneut anlocken kann oder ob die Unzufriedenheit mit dem 'Temptation Island'-Copy-Template dazu führt, dass die Serie ihre Glaubwürdigkeit als innovatives Format verliert.