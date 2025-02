Netflix, Apple TV Uygulamasında Yer Almayı Gözden Geçirir

Netflix, Apple'nın merkezi TV uygulamasında yer alma konusundaki reddi tekrar değerlendirebilir. Streaming hizmeti, bazı kullanıcılarla Apple TV uygulamasına Netflix erişimleri bağlamak için izin almaya başladı. Bazı seriler zaten uygulamada görünüyor, ancak Avrupa'ya ne zaman ve olup olmayacağı belirsiz.

Netflix, Apple 'nin merkezi TV uygulamasında yer alma konusundaki reddi gözden geçirmekte gibi görünüyor. Streaming hizmeti, şu anda bazı kullanıcılar ile Apple TV uygulaması aracılığıyla Netflix erişimlerini bağlamaları için izin almaya başladı. Bazı raporlara göre, bazı seriler zaten genel bakışta görünüyor. Bunun Avrupa'ya ne zaman ve olup olmayacağı hala belirsiz. Apple , çeşitli abonelik hizmetlerinden video kaynaklarını birleştirerek ve uygun içeriği görüntülemesi için bir seçenek oluşturdu.

Daha sonra 2019 yılında iOS 12.3 ve tvOS 12.3 ile takip etti. Apple böylece iki yönlü bir strateji geliştirdi. Apple, Apple TV+ ile bir streaming hizmeti sağlayıcısı olarak da aktifti - Apple sadece birkaç gün önce. İkinci bir temel olarak TV uygulaması, Apple'ın ödeme sistemi aracılığıyla abone olabilen ortak bir gözden geçirme alanında diğer hizmetlerin sunularını paketliyor.Netflix, şimdiye kadar Apple'ın TV uygulamasında veya Google'ın sahip olduğu bir platformda yer almaya izin vermeyi reddetti. Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings, 2018 yılında müşterilerin Netflix uygulamasında olmasını tercih ettiğini açıkladı. Netflix'in Apple TV uygulamasında yer almaması, Netflix ve Apple arasında ilişkiyi iyileştirmeyen bir başka faktör de Netflix'in platformda yer almamasıydı. Şu anki kamu testleri bir dönüşüm gösteriyor. ABD'deki bazı Apple TV 4K sahipleri, Netflix erişimlerini TV uygulamasına bağlayabildi ve 'Squid Game' ve 'Stranger Things' gibi Netflix dizilerini izlemek için seçebilecekleri bir listede buldular. Ancak, tam Netflix sunumu henüz mevcut değil. Netflix, ayrıca seçili kullanıcılar için TV uygulamasında yer alan bir hizmet olarak da Apple tarafından listelenmiş durumda.





heiseonline / 🏆 11. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

APPLE NETFLIX TV UYGULAMASI STREAMING İZLEME

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

MagentaTV, Netflix, Disney+, Apple TV+ & RTL+ für effektiv 16,67 Euro pro MonatTests, Ratgeber und Kaufberatungen zu Smartphones, Smart Home, Computer und Technik, die Spaß macht | Heise online bestenlisten

Weiterlesen »

DAX holt Luft, Gold stark: Trump, Netflix, Porsche, Apple, Nvidia, Commerzbank, Rheinmetall ...Der DAX ist zum Wochenauftakt am Tag der Amtseinführung von Donald Trump erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 21.000 Punkte gestiegen. Das neue Rekordhoch liegt bei 21.054,60 Zählern. Am Ende

Weiterlesen »

Apple, Tesla, Palantir, Puma, Netflix uvmStargate elektrisiert die MärkteApple, Tesla, Palantir, Puma, Netflix uvmStargate elektrisiert die Märkt

Weiterlesen »

Opening Bell: Bitcoin, Bank of America, Netflix, Tesla, Apple, Vistra Energy, D-Wave, Enphase, PDDDie US-Börsen blieben gestern aufgrund eines Feiertages geschlossen. In den USA war Martin Luther King-Day. Zudem fand die Amtseinführung von Donald Trump statt. Bei den Einzelthemen geht es heute um Bitcoin

Weiterlesen »

Märkte am Morgen: DAX vor neuem Rekordhoch; Netflix, Apple, Canoo, Oracle, 3M, AdidasDer DAX beendete einen überwiegend ruhigen Handelstag mit einem späten Anstieg und schloss bei 21.042 Punkten, knapp unter seinem Allzeithoch. Zum Handelsstart besteht heute die Möglichkeit, wiederholt

Weiterlesen »

Netflix und Apple TV+ Neuheiten: Komplizierte Spannung und historische DramenZwei neue Serien, die auf Netflix und Apple TV+ zu sehen sind, bieten unterschiedliche Perspektiven auf die menschliche Natur und Geschichte. Severance beschäftigt sich mit den Auswirkungen eines Chips, der das menschliche Bewusstsein spaltet, während American Primeval den brutalen Kampf um die Besiedlung Amerikas zeigt.

Weiterlesen »