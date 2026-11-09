Netflix bestätigt Stranger-Things-Prequel "Other Worlds" mit Start 2028

Netflix hat das Prequel "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" offiziell bestätigt. Die Serie spielt in Ankh Morpork und erscheint 2028 als Exklusivtitel.

Netflix hat die Entwicklung einer neuen Prequel-Serie zum Erfolgs-Franchise " Stranger Things" offiziell bestätigt. Der Titel der künftigen Produktion lautet " Other Worlds: A Stranger Things Adventure". Die Ausstrahlung ist für das Jahr 2028 exklusiv auf der Streaming-Plattform vorgesehen.

Die Ankündigung erfolgte anlässlich des offiziellen "Stranger Things Days". Dieser Jahrestag markiert den fiktiven "Tag, an dem Will Byers verschwand". Die Bestätigung beendet lange Gerüchte über eine Fortsetzung in Form einer Vorgeschichte und stellt nun die nächsten Schritte in der Produktion in den Fokus.

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Neuer Schauplatz und andere Zeitperiode

Die neue Serie verlagert den Ort der Handlung deutlich von den gewohnten Kulissen ab. Statt Hawkins tritt die fiktive Stadt Ankh Morpork als Setting in den Vordergrund. Zudem weicht die Zeitperiode von den 1980er Jahren ab, was ein neues Fundament für die Erzählung legt. Dies ermöglicht eine Abgrenzung vom Hauptwerk und eröffnet frische narrative Perspektiven für das Universum.

Die Duffer Brothers haben die Arbeit an dem Projekt bereits anlässlich des Serienfinales der Hauptserie angedeutet. Sie planen eine Geschichte, die zeitlich vor den Ereignissen um Henry Creel spielt. Henry Creel erlangte seine übernatürlichen Fähigkeiten durch den Kontakt mit einer außerweltlichen Substanz, die im Hauptwerk eine zentrale Rolle spielt.

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Creative Leitung und Drehbuch

Alma Trefry übernimmt als Showrunnerin die kreative und organisatorische Leitung der Produktion. Sie fungiert zugleich als Executive Producer und steuert damit den gesamten Schaffensprozess. Trefry hat bereits Erfahrung im "Stranger Things"-Franchise gesammelt und Drehbücher für die Hauptserie verfasst.

Zuvor schrieb sie bereits das Buch "Stranger Things: The First Shadow". Diese literarische Vorarbeit bildet eine Grundlage für das Verständnis der Lore und der Charaktere. Ihre Doppelrolle als Autorin und Produzentin gewährleistet eine direkte Verbindung zur konzeptionellen Entwicklung des Prequels.

Casting und Produktionsstart

Die aktuelle Phase der Produktion konzentriert sich nun auf das Casting der neuen Besetzung. Die Duffer Brothers äußerten ihre Begeisterung darüber, dass ihr Traum von "Other Worlds" nun Wirklichkeit wird. Sie beschreiben das Gefühl als surreal und unglaublich aufregend für das gesamte Team.

Die Schöpfer betonen, dass die Serie "Stranger Things" bleibt, sich aber durch neue Helden und neue Bösewitten innovativ anfühlt. Der Standortwechsel nach Ankh Morpork soll dabei helfen, eine frische Atmosphäre zu erzeugen, die dennoch die ikonische Stimmung des Franchise bewahrt.细节细节