Netflix bestätigt Stranger Things Prequel Other Worlds für 2028

Netflix stellt offiziell das Prequel Other Worlds vor. Die Serie spielt 2028 in Anchester und erzählt die Vorgeschichte von Henry Creel. Mehr Details zur Produktion.

Netflix hat die Arbeit an einer neuen Serie im Franchise von " Stranger Things" offiziell bestätigt. Der Titel der Produktion lautet " Other Worlds: A Stranger Things Adventure". Diese Neuigkeit wurde am sogenannten " Stranger Things"-Tag bekanntgegeben, einem Datum, das auch als "Der Tag, an dem Will Byers verschwand" bekannt ist. Damit rückt das Projekt konkret näher an die Zuschauer heran.

Startjahr 2028 und neuer Schauplatz

Die Premiere der neuen Serie ist für das Jahr 2028 geplant. Sie wird exklusiv bei Netflix streambar sein. Der Fokus der Handlung verlagert sich weg von der bekannten Stadt Hawkins. Stattdessen spielt die Geschichte in der fiktiven Stadt Anchester. Dies markiert einen deutlichen Wechsel im Setting im Vergleich zu den vorherigen Episoden der Hauptserie.

Also read 'Besser geht Kino nicht': Der vielleicht beste Film des Jahres landet morgen auf Netflix

Die Serie fungiert als Prequel. Sie ereignet sich zeitlich vor den Ereignissen, die in der aktuellen Serie dargestellt werden. Damit wird die Welt von "Stranger Things" weiter erweitert. Die Geschichten aus den 80er Jahren bleiben nun in der Vergangenheit, während die neue Produktion andere Zeiträume erkundet.

Vorgeschichte um Henry Creel und Duffer Brothers

Der Erzählansatz beleuchtet die Zeit, bevor Henry Creel Kontakt mit einer außerweltlichen Substanz bekam. Diese Substanz ist jener Faktor, der Henry in den bisherigen Staffeln von "Stranger Things" seine übernatürlichen Kräfte verleiht. Die Geschichte beginnt also in einer Phase, in der diese Entwicklung noch nicht stattgefunden hat.

Advertisement

Die Macher der Hauptserie, die Duffer Brothers, äußern sich begeistert zur neuen Entwicklung. Sie betonen, dass sie bereits seit vielen Jahren von diesem Projekt träumen. Das Wort "surreal" verwenden sie, um das Gefühl zu beschreiben, die Serie nun verwirklicht zu sehen. Sie versprechen neue Helden und neue Antagonisten.

Laut einer Erklärung der Produzenten bleibt das Kerngefühl der Marke erhalten. Gleichzeitig soll die Serie sich durch den neuen Schauplatz und die neuen Charaktere als frische Erfahrung anfühlen. Die genauen Details der Handlung werden vorerst nicht vollständig enthüllt. Die Macher warnen sogar davor, zu viel zu verraten, um die Spannung aufrechtzuerhalten.

Casting und kreative Führung durch Dawn Trefry

Der nächste Schritt in der Produktion ist das Casting der Hauptdarsteller. Die Duffer Brothers laden die Fans ein, intensiv in den Himmel zu blicken. Dieser Aufruf richtet sich an die Community der Nerds und Fans des Franchise. Sie sollen bereit sein für die Ankündigung der Besetzung.

Die kreative Leitung übernimmt Dawn Trefry. Sie tritt in der Rolle der Showrunnerin auf. Diese Position ist entscheidend für die organisatorische und kreative Steuerung der gesamten Produktion. Dawn Trefry bringt bereits Erfahrung in das Projekt ein.

Advertisement

Zuvor hat sie Drehbücher für die Hauptserie "Stranger Things" verfasst. Zudem schrieb sie das Buch "Stranger Things: The First Shadow". Ihre Doppelfunktion als Showrunnerin und Executive Producer unterstreicht ihre zentrale Bedeutung. Sie ist für die Gesamtverantwortung der neuen Serie zuständig.

Verfügbarkeit der bestehenden Inhalte

Während auf die neue Serie gewartet wird, können Fans die bisherigen Episoden erneut ansehen. Alle Staffeln der Serie "Stranger Things" sind aktuell auf der Netflix-Plattform verfügbar. Dies bietet Gelegenheit, die Zusammenhänge mit der neuen Handlung besser zu verstehen.

Die Animationsserie, die ebenfalls zum Franchise gehört, ist ebenfalls auf dem Streaming-Dienst zu finden. Für neue Nutzer stellt Netflix die Möglichkeit bereit, ein Abo abzuschließen. Die Inhalte sind somit sofort zugänglich für diejenigen, die noch kein Konto besitzen.