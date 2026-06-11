Netflix confirms third season of 'A Good Girl's Guide to Murder' with a twist

The popular crime series based on Holly Jackson's books is returning for a third season, but with a different number of episodes compared to the previous seasons.

Filme und SerienMit'A Good Girl's Guide to Murder' landete Netflix einen weiteren Hit, der auf einer Buchreihe basiert. Nun ist klar: Es wird eine dritte Staffel der Erfolgsshow geben.

Allerdings anders, als es sich viele Fans wünschen würden. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Holly Jacksons Bestseller-Trilogie'A Good Girl's Guide to Murder' verfilmt werden würde. Im Jahr 2024 war es dann so weit – und die Serie fand bei Netflix in Kooperation mit BBC und ZDFneo ein Zuhause. Im selben Jahr wurde auch schon die zweite Staffel bestätigt.

Allerdings wird diese mit einem Einschnitt enden. Denn während die anderen Staffeln sechs Episoden hatten, wird die neueste nur vierteilig daherkommen. Mit der dritten Staffel findet'A Good Girls Guide to Murder' einen kurzen und knackigen Abschluss. Die Folgen werden sich um die Handlung von Holly Jacksons drittes Buch in der Reihe ('As Good As Dead') drehen.

Damit kommt die Geschichte rund um die Amateurdetektivin Pippa'Pip' Fitz-Amobi (Emma Myers) zu einem würdigen Abschluss, wie auch Holly Jackson selbst findet. Die Autorin und ausführende Produzentin verriet gegenüber'"Ich bin überglücklich, dass wir 'A Good Girl's Guide to Murder' zu seinem (blutigen) Abschluss bringen können.

'As Good As Dead' ist mein Lieblingsbuch der Reihe und mit Abstand auch meine Lieblingsstaffel der Serie. Ihr werdet Pip so sehen, wie ihr sie noch nie zuvor gesehen habt.

" Jackson beschreibt die dritte Staffel als'düster, atemlos, schrecklich und … irgendwie trotzdem witzig'. Auch Emma Myers (bekannt aus'Wednesday') freut sich auf die letzte Staffel von'A Good Girl's Guide to Murder'. Sie bedankt sich bei allen,die die Serie so liebevoll unterstützt haben"A Good Girl's Guide to Murder' war weltweit erfolgreichIn den ersten beiden Wochen belegte die Serie den ersten Platz der Netflix-Weltrangliste der Top 10 englischsprachigen Serien.

Nach einer zweijährigen Pause debütierte die zweite Staffel im Mai 2026 auf Platz neun mit stolzen 1,8 Millionen Zuschauer:innen in der ersten Woche.mit Ausnahme von Deutschland, Österreich und der Schweiz





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