Netflix plant einen neuen Weg in die Zukunft: Video-Podcasts sollen die Streaming-Plattform bereichern. Ein Kommentar von Gregor Elsholz beleuchtet die Folgen dieser Strategie für die Qualität der Inhalte und den Wert des Abonnements.

Netflix , der Streaming-Gigant, steht vor einem neuen Kapitel in seiner Strategie , um die Nutzerzahlen und den Umsatz zu steigern. Der Konzern, der sich einst durch hochwertige Serien wie „House of Cards“ und „Orange Is the New Black“ auszeichnete, scheint nun einen Wandel hin zu einem stärker auf kostengünstigen Inhalte n basierenden Modell zu vollziehen. Nach Reality-TV, Mobile Games und überhypten Sport-Events, scheint die Streaming-Plattform nun ihr Augenmerk auf Video-Podcasts zu richten.

Laut einem Bericht des Magazins Business Insider soll Netflix bereits mit diversen Podcastern in Gesprächen über Kooperationen sein. Die Motivation hinter dieser Strategie liegt in dem Erfolg von Video-Podcasts auf YouTube, die eine große und wachsende Fanbase ansprechen.Für viele Abonnentinnen und Abonnenten wie Gregor Elsholz, der den Artikel verfasst, wird die Qualität der Inhalte auf Netflix immer fragwürdiger. Der Fokus auf Reality-Shows, unoriginelle Filme und langweilige Sport-Events lässt die einst einzigartige Qualität der Plattform verblasst. Die Ankündigung, Video-Podcasts in das Portfolio zu integrieren, verstärkt diese Bedenken. Elsholz sieht in dieser Entwicklung einen weiteren Schritt in die falsche Richtung und befürchtet, dass die Plattform bald nur noch billigen Inhalten gewidmet sein wird





