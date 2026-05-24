Netflix-Drama „Legends“ begeistert Zuschauer*innen mit historischer Spannung

"Legends" ist ein wirklich begeisternder Krimidrama, das das Publikum fast ebenso vielbinderischen zu fangen, wie Guy in seine falsche Identität drückt – das heißt, weiter als man wahrscheinlich liebt und weiter als man sich dagegen kämpfen kann.

Ihr wollt bei dem aktuellen Regenwetter nicht das Haus verlassen und stattdessen einen gemütlichen Serien-Abend starten? Dann hat Netflix aktuell eine Serie für euch, die sich ideal dafür eignet.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Wenn wahre Begebenheiten auf packendes Serienformat treffen, ist das Interesse des Publikums oft garantiert – doch „Legends“ scheint einen Nerv getroffen zu haben, der weit darüber hinausgeht.

Die Serie hat es in kurzer Zeit in die Netflix-Charts geschafft und begeistert Zuschauer*innen mit einer Mischung aus Spannung, Zeitgeschichte und psychologischem Tiefgang. Die Handlung von „Legends“ spielt zu Beginn der 1990er-Jahre, einer Zeit, in der Her Majesty’s Customs and Excise zunehmend die Kontrolle über den Drogenschmuggel nach Großbritannien zu verlieren drohte. Um dem organisierten Verbrechen etwas entgegenzusetzen, wird eine ungewöhnliche und streng geheime Operation ins Leben gerufen.

Ein kleines Team aus Männern und Frauen aus dem gesamten Vereinigten Königreich erhält eine intensive Grundausbildung und wirdutchesitztfdchdetgeltn verdeckt eingesetzt. Ohne klassische Spion*innen-Ausbildung müssen sie neue Identitäten annehmen, Vertrauen gewinnen und tief in die kriminelle Unterwelt einsteigen. Diese erfundenen Persönlichkeiten – die sogenannten „Legends“ – werden für die Beteiligten schnell zur zweiten Realität, mit allen moralischen und persönlichen Konsequenzen, die daraus entstehen.

„Legends“ wurde von Neil Forsyth entwickelt, der großen Wert auf Authentizität und eine realistische Darstellung verdeckter Ermittlungsarbeit legt. Unter seiner kreativen Leitung verbindet die Serie historische Hintergründe mit moderner Erzählweise und schafft so ein intensives Serienerlebnis, das sowohl spannend wie nachdenklich stimmt





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Netflix Drama Series Series Highlights 2026 Tom Burke

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Gejagt”-Änderung regt ARD-Zuschauer auf„Gefragt – Gejagt” ist zurück im Vorabendprogramm und erreicht starke Quoten. Doch eine kleine Änderung sorgt bei vielen Fans für Ärger. Vor allem online wird heftig über die Show diskutiert.

Read more »

Verhalten von „Bauer sucht Frau International“-Jakob entsetzt ZuschauerJakob sucht bei „Bauer sucht Frau International“ nach seiner Traumfrau. Doch der Obstbauer sorgt nicht nur mit seiner Tischdeko für Wirbel, sondern auch mit seinem Verhalten seinen Hofdamen gegenüber.

Read more »

Nach Swarovski-Rückkehr bei „Let’s Dance“: Zuschauer vermissen Laura WontorraWegen ihres Einsatzes beim Eurovision Song Contest fehlte Victoria Swarovski zuletzt bei „Let's Dance”. Für sie übernahm Laura Wontorra die Moderation – und kam bei vielen Zuschauern offenbar so gut an, dass nun ihre Rückkehr gefordert wird.

Read more »

Tote Hosen holen keine Million ZuschauerBerlin/Düsseldorf - Die wohl ohnehin eher fürs streamende Publikum gemachte Doku «Die Toten Hosen – Das letzte Album» hat bei ihrer TV-Ausstrahlung am

Read more »