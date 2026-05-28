Netflix erweitert Accessibility-Funktionen: Neue Suchoption erleichtert den Streaming-Alltag

Netflix hat zum Start ins Jahr 2026 nicht nur mit neuen Serien und Filmen auf sich aufmerksam gemacht, sondern auch an der Technik geschraubt. Anlässlich des Global Accessibility Awareness Day hat der Streamingdienst mehrere Neuerungen vorgestellt, die vor allem Nutzer*innen zugutekommen sollen, die auf barrierefreie Angebote angewiesen sind.

Netflix hat im neuen Jahr nicht nur mit neuen Serien und Filmen für Aufsehen gesorgt, sondern auch an der Verbesserung seiner Accessibility -Funktionen gearbeitet. Anlässlich des Global Accessibility Awareness Day hat der Streaming -Dienst mehrere Neuerungen vorgestellt, die insbesondere Nutzerinnen und Nutzer mit Behinderungen zugutekommen sollen.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Funktion 'Nach Sprachen durchsuchen', mit der sich Serien und Filme nach verfügbaren Barrierefreiheitsoptionen und den jeweiligen Sprachen filtern lassen. Abonnentinnen und Abonnenten können so gezielt internationale Inhalte durchsuchen und haben einen besseren Überblick im stetig wachsenden Katalog. Netflix hat auch angekündigt, sein Angebot künftig um Inhalte mit American Sign Language zu erweitern und weitere bislang fehlende Sprachen hinzuzufügen.

Parallel dazu hat der Streaming-Dienst erneut die Kollektion 'Amplifying Accessibility Awareness' gestartet, die Titel bündelt, die sich mit dem Leben von Menschen mit Behinderungen auseinandersetzen





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