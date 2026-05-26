Netflix erweitert Accessibility-Funktionen: Quickes Durchschneiden für internationale Inhalte und mehr Untertitel-Versionen

Nach Angaben von Netflix nutzt inzwischen fast ein Drittel aller Abonnent*innen regelmäßig Accessibility-Features. Entsprechend wichtig sind Untertitel, Synchronfassungen und alternative Tonspuren. Schon jetzt stattet Netflix seine Filme und Serien mit Untertiteln, Untertiteln für gehörlose und schwerhörige Menschen, Audiodeskriptionen sowie Synchronfassungen in mehr als 30 Sprachen aus.

Netflix erweitert still und leise seine Accessibility -Funktionen. Vor allem eine neue Suchoption dürfte den Streaming -Alltag vieler Abonnent*innen deutlich erleichtern. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Netflix hat zum Start ins Jahr 2026 nicht nur mit neuen Serien und Filmen auf sich aufmerksam gemacht, sondern auch an der Technik geschraubt. Anlässlich des Global Accessibility Awareness Day hat der Streamingdienst mehrere Neuerungen vorgestellt, die vor allem Nutzer*innen zugutekommen sollen, die auf barrierefreie Angebote angewiesen sind





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Accessibility Netflix Untertitel Synchronfassung Audiodeskription Sprachen Internationales

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