Netflix erweitert Angebot mit Eigenproduktionen

Netflix hat im Juni sein Angebot kräftig erweitert. Neben zahlreichen lizenzierten Titeln setzt der Streaming-Riese erneut stark auf Eigenproduktionen. Von neuen Staffeln erfolgreicher Serien über frische Thriller bis hin zu gefeierten Kinofilmen ist alles dabei. An dieser Stelle findest du Inhalte aus YouTube. Dabei können Daten in Drittländer wie die USA übermittelt werden (Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO). BILD empfiehlt: "Avatar – Der Herr der Elemente" Staffel 2 – Nach der erfolgreichen Verteidigung des Nördlichen Wasserstamms reisen Avatar Aang (Gordon Cormier, 16), Katara (Kiawentiio, 20) und Sokka (Ian Ousley, 24) weiter durch die Welt. Ihr nächstes Ziel ist der Erdkönig, den sie von einem Bündnis gegen die Feuernation überzeugen wollen. Denn nur gemeinsam sehen sie eine Möglichkeit, Feuerlord Ozai (Daniel Dae Kim, 57) aufzuhalten und den drohenden Krieg zu beenden. 25.6.2026, "Avatar – Der Herr der Elemente", Staffel 2. Widerruf Tracking und Cookies. BILD empfiehlt: "Little Brother" – Das geordnete Leben eines erfolgreichen Immobilienmaklers (John Cena, 49) gerät komplett aus den Fugen, als plötzlich sein exzentrischer kleiner Bruder (Eric André, 43) auftaucht. Mit seinem chaotischen Verhalten bringt er den Alltag des Maklers gehörig durcheinander. Demnächst, "Husbands in Action".

Netflix hat im Juni sein Angebot kräftig erweitert. Neben zahlreichen lizenzierten Titeln setzt der Streaming-Riese erneut stark auf Eigenproduktionen . Von neuen Staffeln erfolgreicher Serien über frische Thriller bis hin zu gefeierten Kinofilmen ist alles dabei.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus YouTube. Dabei können Daten in Drittländer wie die USA übermittelt werden (Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO). BILD empfiehlt: "Avatar – Der Herr der Elemente" Staffel 2 – Nach der erfolgreichen Verteidigung des Nördlichen Wasserstamms reisen Avatar Aang (Gordon Cormier, 16), Katara (Kiawentiio, 20) und Sokka (Ian Ousley, 24) weiter durch die Welt. Ihr nächstes Ziel ist der Erdkönig, den sie von einem Bündnis gegen die Feuernation überzeugen wollen.

Denn nur gemeinsam sehen sie eine Möglichkeit, Feuerlord Ozai (Daniel Dae Kim, 57) aufzuhalten und den drohenden Krieg zu beenden. 25.6.2026, "Avatar – Der Herr der Elemente", Staffel 2. Widerruf Tracking und Cookies. BILD empfiehlt: "Little Brother" – Das geordnete Leben eines erfolgreichen Immobilienmaklers (John Cena, 49) gerät komplett aus den Fugen, als plötzlich sein exzentrischer kleiner Bruder (Eric André, 43) auftaucht. Mit seinem chaotischen Verhalten bringt er den Alltag des Maklers gehörig durcheinander. Demnächst, "Husbands in Action"





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