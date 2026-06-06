Netflix gibt Regisseurin für Die sieben Männer der Evelyn Hugo bekannt

Die Verfilmung des Bestsellers Die sieben Männer der Evelyn Hugo nimmt Gestalt an. Netflix konnte Anna Kendrick als Regisseurin gewinnen, was bei Fans und der Branche für Begeisterung sorgt. Ein erstes Skript liegt vor, die Dreharbeiten haben jedoch noch nicht begonnen.

Nach dem großen Erfolg von Off Campus heizt auch Netflix die Vorfreude auf die Adaption von Die sieben Männer der Evelyn Hugo an. Der Hype um Booktok -Verfilmungen reißt nicht ab.

Während Prime-Video-Nutzer*innen gerade noch in Tagträumen zwischen Eishalle und Verbindungshaus schwelgen, heizt auch Netflix seinen Abonnent*innen ordentlich an. Denn die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers, die bereits 2022 angekündigt wurde, hat endlich ihre Regisseurin gefunden. Und sie ist alles andere als eine Unbekannte: Anna Kendrick wird bei Die sieben Männer der Evelyn Hugo zum zweiten Mal auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Das feiern nicht nur Fans des Romans, sondern auch Schauspielkolleg*innen.

Die Erwartungen an die Netflix-Adaption sind entsprechend hoch. Bis die wartenden Fans das fertige Ergebnis zu sehen bekommen und sich selbst ein Urteil bilden können, wird es allerdings noch einige Zeit dauern. Aktuell liegt nur ein erstes Script von Liz Tigelaar vor, das derzeit von Francesca Sloane überarbeitet wird.

Zudem ist Anna Kendrick auch vor der Kamera gefragt wie eh und je. Wann sich in ihrem Kalender ein Zeitfenster für die Dreharbeiten auftut, ist bisher nicht bekannt. Die Wartezeit können Fans natürlich prima mit der erneuten Lektüre des Romans überbrücken





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