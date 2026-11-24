Netflix und Live-TV zum Sparpreis: Waipu.tv halbiert für zwölf Monate die Preise seiner Netflix-Bundles. Für wen sich das Angebot besonders lohnt.

Mehr Programm für weniger Geld: Mit einem Kombi-Angebot von Waipu.tv lässt sich derzeit selbst beim Netflix-Abo sparen. Mehr Unterhaltung für weniger Geld?

Bei Waipu.tv gibt es die Netflix-Bundles aktuell ein ganzes Jahr lang zum halben Preis. Zwei der drei Kombi-Pakete kosten sogar weniger als das jeweilige Netflix-Abo allein. Draußen ist es nass und frostig, drinnen lockt das gemütliche Sofa. Beste Voraussetzungen für einen ausgiebigen Serienmarathon – wären da nicht die immer weiter steigenden Streaming-Kosten.

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Erst im September hat Netflix die Preise für seine Abos erneut angehoben. Ausgerechnet ein Internet-TV-Anbieter bietet nun die Gelegenheit, dem Preisaufschlag ein Schnippchen zu schlagen. Bei Waipu.tv gibt es aktuell 50 Prozent Rabatt auf sämtliche Netflix-Bundles. Und die Rechnung geht erstaunlich gut auf.

Waipu.tv kombiniert seinen umfangreichsten TV-Tarif Perfect Plus mit allen drei Netflix-Abos. Im Rahmen einer aktuellen Partneraktion mit GMX halbiert der Anbieter nun für zwölf Monate die Preise der Kombi-Pakete. Los geht es bei gerade einmal zehn Euro im Monat. Interessant dabei: Das Angebot richtet sich zwar offiziell an GMX-Nutzer, laut den aufgeführten Buchungsvoraussetzungen dürfte es sich aber auch ohne GMX-Konto wahrnehmen lassen.

Die Aktion läuft bis zum 6. Dezember 2026. Je nach gewähltem Paket lassen sich gegenüber dem regulären Bundle-Preis im ersten Jahr bis zu 213 Euro sparen. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an.

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Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Ob morgens das Frühstücksfernsehen, nachmittags die Lieblingsdoku oder abends die nächste Netflix-Serie: An Auswahl mangelt es mit den Bundles nicht. Der TV-Tarif Perfect Plus umfasst mehr als 300 HD-Sender, darunter über 70 Pay-TV-Kanäle. Hinzu kommen mehr als 40.000 Inhalte auf Abruf, 150 Stunden Aufnahmespeicher und die Möglichkeit, auf vier Geräten gleichzeitig fernzusehen.

Beim Netflix-Abo hängt die Ausstattung vom gewählten Tarif ab. Die beiden Standard-Varianten bieten Full-HD-Auflösung und zwei parallele Streams. Mit dem teuersten Netflix-Tarif sind sogar vier gleichzeitige Streams und Inhalte in 4K-Auflösung möglich. Werbung gibt es bei Netflix nur im günstigsten der drei Pakete.

Seit der Preiserhöhung im September verlangt Netflix für alle drei Abo-Modelle jeweils zwei Euro mehr im Monat. Wer mit dem werbefinanzierten Tarif für 6,99 Euro zufrieden ist und kein Interesse an zusätzlichem Fernsehen hat, fährt mit dem direkten Netflix-Abo weiterhin günstiger. Bei den beiden werbefreien Tarifen sieht die Sache anders aus. Das Standard-Abo kostet bei Netflix mittlerweile 15,99 Euro im Monat.

Bei Waipu.tv gibt es dasselbe Abo samt umfangreichem Fernsehprogramm für nur 14,74 Euro. Macht immerhin 15 Euro Ersparnis im Jahr. Noch besser fällt die Rechnung beim Premium-Tarif aus. Statt der bei Netflix fälligen 21,99 Euro zahlen Kunden im Waipu.tv-Bundle nur 17,74 Euro monatlich.

Über zwölf Monate summiert sich die Ersparnis auf satte 51 Euro – und mehr als 300 Fernsehsender gibt es quasi obendrauf. Damit lohnt sich das Angebot selbst für Streaming-Fans, die mit klassischem Fernsehen eigentlich wenig am Hut haben. Erfreulicherweise muss für den Deal kein neues Netflix-Konto her. Ein bereits bestehender Account lässt sich nach der Buchung mit dem Waipu.tv-Konto verknüpfen.

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Die bisherigen Profile bleiben erhalten, die Abrechnung übernimmt fortan der Internet-TV-Anbieter. Auch Waipu.tv-Bestandskunden mit einem Monatspaket können den Rabatt beim Wechsel in einen höherwertigen Tarif mitnehmen. Einen kleinen Haken gibt es allerdings: Die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwölf Monate. Ab dem 13.

Monat werden wieder die regulären Bundle-Preise fällig. Dann sind die Pakete aber auch monatlich kündbar. Netflix muss gar nicht unbedingt sein? Dann lohnt sich möglicherweise ein Blick auf die separate Cyberweek-Aktion von Waipu.tv.

Noch bis zum 30. November 2026 gibt es auf vier Jahrespakete zehn Monate lang 50 Prozent Rabatt:Im elften und zwölften Monat entfällt der Rabatt, ab dem 13. Monat sind die Pakete monatlich kündbar. Bei den beiden Hardware-Bundles kommen einmalig 4,99 Euro Versandkosten hinzu.

Stick und Box werden für die Vertragsdauer zur Miete überlassen. Wenn schon beim Fernsehprogramm gespart werden kann, warum nicht auch beim Fernseher selbst? Der Black Friday bietet dafür gerade eine gute Gelegenheit. Bei Media Markt gibt es beispielsweise den Philips Ambilight TV 55PQS8651/12 mit 55 Zoll für nur 499 Euro statt einer UVP von 949 Euro.

Der Philips-Fernseher bringt ein farbstarkes QLED-Display mit 4K-Auflösung, HDR10+ und Dolby Atmos mit. Das besondere Schmankerl ist natürlich die Ambilight-Technik: LEDs an der Rückseite des Fernsehers beleuchten die Wand passend zum Bildgeschehen. Das macht gerade bei einem Filmabend im abgedunkelten Wohnzimmer einiges her. Dank des Smart-TV-Betriebssystems Titan OS lassen sich Netflix und Waipu.tv direkt auf dem Fernseher nutzen – ganz ohne zusätzlichen Streaming-Stick.

Gegenüber der UVP sind ganze 450 Euro Ersparnis drin. Doch auch abseits des hohen Streichpreises überzeugt das Angebot: Mit 499 Euro erreicht der Philips-Fernseher einen neuen Bestpreis. Wer ohnehin über ein Upgrade für das Wohnzimmer nachdenkt, erwischt gerade einen günstigen Zeitpunkt.