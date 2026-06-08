Netflix-Highlight: Lawmen: Bass Reeves - Ein Neowestern, der begeistert

Die Miniserie 'Lawmen: Bass Reeves' über den ersten afroamerikanischen Deputy US Marshal ist jetzt auf Netflix verfügbar und begeistert mit 93% Zustimmung. Ein Muss für Western-Fans.

Das Wochenende naht und die Suche nach einem fesselnden Streaming-Tipp gestaltet sich schwierig? Netflix hat derzeit ein wahres Juwel im Programm, das sowohl Western -Fans als auch Liebhaber historischer Dramen begeistern dürfte.

Die Miniserie 'Lawmen: Bass Reeves', ursprünglich für Paramount+ produziert, hat nach ihrem Start auf Netflix überraschend die Charts erklommen und sorgt für großes Interesse. Zwischen aktuellen Blockbustern und internationalen Serienperlen behauptet sich dieser historische Neowestern mit einer Geschichte, die lange im Schatten klassischer Western-Erzählungen stand. Die Serie erzählt die wahre Geschichte von Bass Reeves, gespielt von David Oyelowo, dem ersten afroamerikanischen Deputy U.S. Marshal westlich des Mississippi River. Angesiedelt im 19.

Jahrhundert, begleitet die Serie Reeves auf seinem Weg aus der Unfreiheit hin zu einer Schlüsselrolle im amerikanischen Rechtssystem. Vor dem Hintergrund großer Umbrüche - vom Sezessionskrieg über die Abschaffung der Sklaverei bis zur Neuordnung der westlichen Territorien - zeichnet die Serie das Porträt eines Mannes, der sich Wissen, Respekt und Autorität in einer feindseligen Umgebung erarbeiten muss. Als Neowestern verbindet die Miniserie klassische Genre-Elemente mit einem differenzierten Blick auf Geschichte, Identität und Gerechtigkeit, ohne moderne Spannungsdramaturgie zu vernachlässigen.

Die kreative Idee und das Drehbuch stammen von Chad Feehan, der auch als zentrale treibende Kraft hinter der Adaption der Bass-Reeves-Romantrilogie von Sidney Thompson steht. Das Publikum feiert die Serie mit phänomenalen 93 Prozent Zustimmung bei Rotten Tomatoes. Hier einige Auszüge aus den Reaktionen: 'Lawmen: Bass Reeves ist in jeder Hinsicht ein Western und ein Drama - wenn ihr das Genre liebt, ist diese Serie genau das Richtige für euch.

' 'Diese actiongeladene Anthologie-Serie deckt viele Klischees des klassischen, übermäßig sentimentalisierten Western-Genres auf und widerlegt sie, auch wenn Bass Reeves und sein Freund Billy Crow in der Volksüberlieferung nach wie vor als Inspiration für die Legende des Lone Ranger und Tonto gelten. ' 'Diese Serie hat mir wirklich gut gefallen. Wenn ihr auf der Suche nach einem düstereren Western seid, der größtenteils durch ein starkes Drehbuch besticht, ist diese Serie genau das Richtige für euch.

Sie verliert zwar manchmal etwas den Fokus und an Schwung, aber abgesehen davon ist sie sehr unterhaltsam.

' Wer sich selbst ein Bild von 'Lawmen: Bass Reeves' machen möchte, kann die Produktion ab sofort auf Netflix streamen. Eine Mitgliedschaft beim Streamingdienst bietet Zugang zu dieser und vielen weiteren grandiosen Produktionen. Die Serie ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie das Western-Genre neu interpretiert werden kann, indem es historische Genauigkeit mit packender Erzählkunst verbindet. Bass Reeves' Leben ist eine Inspiration, und die Serie schafft es, seine Geschichte einem breiten Publikum nahezubringen.

Die düstere Atmosphäre, die grandiosen Landschaftsaufnahmen und die intensive Darstellung von David Oyelowo machen 'Lawmen: Bass Reeves' zu einem Muss für jeden Streaming-Fan. Auch wenn die Serie manchmal etwas an Tempo verliert, bleibt sie durchweg fesselnd und bietet tiefe Einblicke in eine wenig bekannte Facette der amerikanischen Geschichte. Ein weiterer Pluspunkt ist die Vielfalt der Charaktere und die differenzierte Darstellung von Gut und Böse, die den typischen Western-Klischees eine neue Tiefe verleiht.

Wer also an diesem Wochenende etwas Besonderes sehen möchte, sollte unbedingt einschalten. Die Miniserie umfasst acht Episoden, die sich ideal für einen Binge-Watching-Abend eignen. Mit 'Lawmen: Bass Reeves' beweist Netflix einmal mehr, dass es nicht nur Mainstream-Unterhaltung bietet, sondern auch anspruchsvolle, historisch fundierte Serien produziert. Die Serie ist ein Wurf und wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

Abschließend sei gesagt: Wer Western mag, wird diese Serie lieben. Und wer Western nicht mag, könnte durch diese Serie vielleicht einen neuen Zugang zu dem Genre finden. Denn 'Lawmen: Bass Reeves' ist mehr als nur ein Western - es ist ein kraftvolles Drama über Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Also, nichts wie los - streamen und genießen





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