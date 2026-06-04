Netflix-Hit "War Machine" bekommt Fortsetzung mit "Reacher"-Star Alan Ritchson

"War Machine", der Streaming-Erfolg von Netflix, bekommt eine Fortsetzung mit "Reacher"-Star Alan Ritchson. Der Film von Regisseur Patrick Hughes wird voraussichtlich blutigere Szenen enthalten als der erste Teil und gehen in Richtung "Independence Day" beziehungsweise "Krieg der Welten".

" War Machine " hat sich als absoluter Streaming-Erfolg für Netflix entpuppt. Jetzt erhält der Sci-Fi-Action knaller mit " Reacher "-Star Alan Ritchson eine Fortsetzung . Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Der Film von Regisseur Patrick Hughes ("The Expendables 3") hat mit über 139 Millionen Views und 252 Millionen gestreamter Stunden in die Netflix-Charts gestiegen. Ritchson ist der aktuell unbestrittene Actionstar im Streaming-Sektor.

Der Regisseur und Drehbuchautor Patrick Hughes hat bereits Ideen für die Fortsetzung von "War Machine" bekannt gegeben. Während der erste Film noch wie eine Art "Predator" anmutete, dürfte die Fortsetzung mehr in Richtung "Independence Day" beziehungsweise "Krieg der Welten" gehen. Alan Ritchson kehrt als Nummer 81 vor der Kamera zurück, während Patrick Hughes als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent zurückkehrt.

Der Film wird voraussichtlich mehr blutige Szenen enthalten als der erste Teil, da er in Richtung "Independence Day" beziehungsweise "Krieg der Welten" gehen wird





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