Meryl Streep und Kevin Kline werden zum Netflix-Ehepaar. Doch ihre Familie steckt in einer tiefen Krise. Kann das Weihnachtsfest sie retten?

darin Alfred und Enid Lambert. Das Paar lebt im Mittleren Westen der USA und steht an der Spitze einer dysfunktionalen Familie. Es hat drei erwachsene Kinder namens Gary, Chip und Denise, die längst ihr eigenes Leben führen.

Während Alfred zunehmend mit den Beschwerden des Älterwerdens zu kämpfen hat, schmiedet Enid einen Plan. Sie möchte ihre Kinder noch einmal nach Hause holen und die gesamte Familie an einem gemeinsamen Weihnachtsfest vereinen. Ob das gutgeht? Die Serie befindet sich derzeit bei dem Streamingdienst in Entwicklung.

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Wann "The Corrections" veröffentlicht wird und wer die drei Lambert-Kinder spielen soll, ist bislang noch nicht bekannt. Als Vorlage für die Serie dient Jonathan Franzens Familienroman "Die Korrekturen", der mit dem National Book Award ausgezeichnet wurde. Der Schriftsteller übernimmt auch die Adaption seines eigenen Werks. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen neben Alfred und Enid ihre erwachsenen Kinder Gary, Chip und Denise, die ebenfalls mit gescheiterten Lebensentwürfen zu kämpfen haben.