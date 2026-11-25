Die Wochen vor Weihnachten sind immer auch der Auftakt für die dunkle Jahreszeit. Zusammen mit GUD Berlin inszeniert sich Netflix in einer OOH-Kampagne jetzt als perfekter Begleiter für die kalten Wintermonate.

Die Wochen vor Weihnachten sind immer auch der Auftakt für die dunkle Jahreszeit. Zusammen mit GUD Berlin inszeniert sich Netflix in einer OOH-Kampagne jetzt als perfekter Begleiter für die kalten Wintermonate.

Der Vorweihnachtsstress beginnt, draußen ist es kalt und dunkel und die Gefahr, sich einen Infekt einzufangen, steigt: In diesen Wochen und Monaten ist es doch mit am schönsten, wenn man es sich mit einer spannenden Serie oder einem unterhaltsamen Film auf der Couch gemütlich machen kann. Das weiß natürlich auch Streaming-Riese Netflix und macht die gesamte emotionale Bandbreite des Jahresendspurts zum Thema einer auf den deutschen Markt zugeschnittenen Kampagne, deren Fokus auf Out of Home und Social Media liegt.

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Der Auftritt steht unter dem Motto"We feel you" und ist die erste große Arbeit von der Berliner Agentur GUD für den Kunden. Auf mehreren Motiven rückt Netflix die Vielfalt seines Streaming-Angebots in den Mittelpunkt und verbindet dabei Visuals von berühmten Serien wie"Friends","Stranger Things" oder"Wednesday" mit lustigen Headlines - eine Mechanik, wie sie die Zielgruppe von Popkultur-Memes in den sozialen Netzwerken kennt.

Die Botschaft: Egal, in welcher Stimmung man gerade in der dunklen Jahreszeit ist, Netflix hat immer den passenden Content parat.

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"In der dunklen Jahreszeit braucht niemand eine Marke, die einem ungefragt die Welt erklärt", sagt Julian Witzel, Geschäftsführer Kreation bei GUD Berlin. "Uns ging es darum, die echte Gefühlswelt der Leute einzufangen – ungefiltert, ehrlich und mit genau der Prise Selbstironie, die man im Jahresendspurt braucht. Statt Werbe-Claims dichten wir nicht lange herum, sondern lassen einfach die Titel selbst antworten.

" Insgesamt wurden für die Kampagne mehr als 100 situative und kontextbezogene Motive entwickelt. Zu sehen sind die OOH-Motive auf Großflächen und City-Light-Postern in Großstädten wie Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt.

Zudem belegt Netflix die Screens in den ICE-Zügen der Deutschen Bahn . Im digitalen Raum wird die Kampagne auf TikTok, Twitch, Youtube, den Meta-Plattformen, Reddit und Pinterest ausgespielt. Auf der Datingapp Tinder kommen maßgeschneiderte Sonderplatzierungen zum Einsatz. Creator-Kooperationen, die von der Agentur Real Social Animals betreut werden, runden den Mediamix ab.

Für GUD Berlin ist es nach einem ersten Aufschlag für die Psychothriller-Serie"Die Falle" die zweite Kampagne, die man für den Kunden Netflix umsetzt. Bei der Agentur zeichnen Alexander Zielasko , Andreas Retzbach , Armin Buz , Isabel Gabor , Jacco Prüsmann , Katharina Hohr , Maria Grüter und Melina Lorenz verantwortlich.