Netflix KI Discover Funktion reduziert Scrollen in USA

Netflix testet die KI Discover Funktion in den USA. Nutzer erhalten personalisierte Film- und Serienempfehlungen ohne ständiges Scrollen durch die große Auswahl an Inhalten.

Netflix reduziert die stundenlangen Suchfahrten für seine Nutzer mit einer neuen künstlichen Intelligenz. Die Plattform führt den Bereich AI Discover in den USA ein, um das ständige Scrollen durch die große Auswahl an Filmen und Serien zu beenden. Diese Funktion zielt darauf ab, den passenden Inhalt schneller und präziser zu identifizieren.

Mechanismus der Empfehlungsalgorithmen

Statt sich durch unzählige Titel zu klicken, geben Nutzer dem System vor, worauf sie genau Lust haben. Verschiedene thematische Kategorien stehen zur Auswahl, darunter leichte Unterhaltung, Gruselfilme oder gemeinsame Familien-Abende. Auch kurze Inhalte für zwischendurch werden separat kategorisiert, um spezifische Wünsche abzudecken. Die KI berücksichtigt dabei auch aktuelle Trends und das individuelle Sehverhalten der Abonnenten. Nach der Eingabe präsentiert Netflix passende Vorschläge und bietet daraufhin genauere Themenoptionen an. Alternativ kann die Funktion "Something Different" eine völlig neue, überraschende Auswahl generieren.

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Interaktive Anpassung und Lernfähigkeit

Die Besonderheit liegt in der dynamischen Anpassung der Empfehlungen während der Nutzung. Bei jedem vorgeschlagenen Titel erscheint neben den Standard-Buttons "Play" und "Meine Liste" eine zusätzliche Schaltfläche. Diese erlaubt es den Nutzern, Vorschläge zu akzeptieren oder künftige Empfehlungen dieser Art auszuschließen. Netflix gibt an, dass das System AI Discover diese Interaktionen merkt und daraus lernt. Der Algorithmus passt sich somit kontinuierlich an die sich ändernden Vorlieben des Nutzers an. Die thematischen Kategorien selbst werden ebenfalls von der KI zusammengesetzt, um eine relevantere Auswahl zu bieten.

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Testphase und Nutzerzugriff

Für einen breiten Zugang müssen Verbraucher vorerst noch Geduld mitbringen. Der Start erfolgt zunächst nur für eine kleine Gruppe von Testern in den USA. Voraussetzungen sind ein englischsprachiges Konto sowie die Nutzung eines kompatiblen Fernsehers. In der oberen Navigation erscheint dort ein neuer Bereich "Discover", gekennzeichnet durch ein rotes Symbol und einen "New"-Hinweis. Die Plattform strebt eine schrittweise Ausweitung des Testkreises in den kommenden Wochen an. Eine Veröffentlichung für den internationalen Markt oder nicht-kompatible Geräte steht bisher noch nicht fest.