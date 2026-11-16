Netflix-Kontroverse: The Body löst Petition zur Absetzung aus

Die Netflix-Serie The Body löst Empörung aus. Konservative fordern Absetzung wegen vermeintlich satanischer Rituale, während die Zuschauerzahlen steigen.

Die US-amerikanische Streaming-Plattform Netflix steht im Mittelpunkt einer hitzigen öffentlichen Debatte, nachdem ihre neue Coming-of-Age-Horrorserie The Body auf massive Kritik von streng religiösen Gruppen gestoßen ist. Seit dem offiziellen Streaming-Start am 11. November 2026 hat die achteilige Miniserie nicht nur die Chartspitzen erreicht, sondern auch eine breite Kontroverse um ihre düstere Thematik entfacht. Tausende Nutzer in den Vereinigten Staaten haben eine Online- Petition initiiert, die die sofortige Absetzung der Produktion fordert, wobei sie die Serie als gefährlichen Einfluss auf christliche Haushalte brandmarken. Trotz der scharfen Angriffe aus konservativen Kreisen verzeichnet die Serie weiterhin hohe Einschaltquoten und eine positive Resonanz bei einem großen Teil des weltweiten Publikums.

Handlung und religiöse Kontroversen

The Body, dessen Schauspielerin und Produzentin Das Ganze als treibende Kraft hinter dem Projekt steht, spielt im Jahr 2004 an einer streng katholischen Schule. Der Fokus liegt auf der Figur Anya, die neu in das Tanzteam der Schülerinnen aufgenommen wird. Um diesen neuen Status zu feiern, veranstaltet die Gruppe in der Halloween-Nacht eine Party, auf der ein scheinbar harmloses Initiationsritual durchgeführt wird. Dieser Akt gerät jedoch schnell außer Kontrolle und löst einen dramatischen Zwischenfall aus, der schwerwiegende Konsequenzen für alle Beteiligten hat.

Also read Football live auf Netflix: Welche NFL-Spiele laufen an Weihnachten?

Als Anya und ihre Freundin Lisbeth versuchen, die Folgen ihres Tuns zu vertuschen, werden die Mädchen von verstörenden Visionen heimgesucht, die sie zunächst nicht deuten können. In der streng religiösen Umgebung ihrer Schule erhalten diese Erlebnisse schnell eine biblische Dimension. Die zentrale Frage der Serie lautet daher, ob die Mädchen tatsächlich mit übernatürlichen Kräften zu tun haben oder ob die unerklärlichen Ereignisse lediglich in ihrem Kopf spielen. Diese thematische Tiefe hat in der Öffentlichkeit für große Verwirrung und Empörung gesorgt.

Forderungen der Petition und Anpassungen

Ein signifikanter Teil der religiösen Gemeinschaft hat reagiert, indem sie die Veröffentlichung der Serie als Verstoß gegen christliche Werte darstellt. In der einleitenden Formulierung der Petition mit dem Titel Cancel The Body heißt es, dass Netflix Inhalte in christliche Haushalte geschickt habe, die kein Elternteil jemals hineinlassen würde. Die ursprüngliche Fassung der Petition klagte unter anderem über die Darstellung falscher Heiliger, die Verachtung des Glaubens und sogar die Abbildung satanischer Rituale.

Advertisement

Die emotionale Welle, die diese Anschuldigungen auslösten, war enorm, sodass die Petition bereits nach wenigen Tagen eine massive Zahl an Unterschriften sammeln konnte. Allerdings wurde die Kampagne kürzlich überarbeitet, nachdem die spezifischen Vorwürfe bezüglich satanischer Rituale aus der Dokumentation entfernt wurden. Diese strategische Änderung der Texte deutet auf die Intensität der Debatte hin, in der die Grenzen zwischen künstlerischer Freiheit und religiöser Empfindsamkeit diskutiert werden. Kritiker der Serie argumentieren weiterhin, dass die Thematik an sich für junge Zuschauer unangemessen sei.

Gegenstimmen und positive Bewertung

Den scharfen Angriffen aus religiösen Kreisen stehen jedoch zahlreiche positive Reaktionen seitens des Publikums und der Fachkritik gegenüber. Viele Zuschauer äußern sich in den Kommentarspalten anderer Beiträge äußerst begeistet über die Serie. Ein prominentes Beispiel für diese Begeisterung ist der Kommentar eines Nutzers, der ausruft: Ich brauche Staffel 2! Ich liebe diese Serie, sie ist einfach so gut und sie MÜSSEN nach diesem Ende eine weitere Staffel drehen. Solche Aussagen unterstreichen, dass The Body bei seiner Zielgruppe sehr gut ankommt.

Auch die Bewertungen auf der populären Filmkritik-Seite Rotten Tomatoes unterstützen die Qualität der Produktion. Die Serie erhält dort einen hohen Kritiker-Score, der die professionelle Wertschätzung für die Inszenierung und das Drehbuch bestätigt. Interessanterweise nutzen einige Fans die Empörung konservativer Gruppen sogar als Marketinghebel. Ein User mit dem Handle book.ish.behavior kommentiert dazu, dass er die Serie ursprünglich nicht sehen wollte, aber durch die Kontroverse jetzt ungeduldig darauf brennt, sie sich anzuschauen. Diese Dynamik zeigt, wie öffentliche Debatten die Reichweite von Streaming-Inhalten unerwartet steigern können.

Chartposition und Ausblick

Trotz aller Widrigkeiten und der organisierten Absetzungs-Kampagne kann The Body seine Popularität nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland behaupten. Die Serie erklimmt die Netflix-Charts langsam, aber sicher und residiert aktuell auf dem fünften Rang der meistgestreamten Titel weltweit. Diese Position belegt, dass die kontroverse Natur der Serie eher dazu beigetragen hat, das Interesse der Zuschauer zu wecken, als sie abzuwimmeln. Die Miniserie umfasst insgesamt acht Episoden, von denen jede etwa eine Stunde läuft.

Advertisement

Dass die Serie auch im deutschsprachigen Raum auf großes Interesse stößt, zeigt, dass die Themen Manipulation und religiöser Wahnsatz in Schulen universelle Relevanz haben. Die Zuschauerzahlen bleiben stabil hoch, was darauf hindeutet, dass die Forderungen nach einer Absetzung ihre strategische Zielgruppe verfehlt haben. Stattdessen hat die Kontroverse den Diskurs über die Grenzen der Darstellung in der modernen Popkultur angestoßen, wobei The Body als Katalysator für diese wichtige gesellschaftliche Debatte dient. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Netflix die Serie verlängern wird, was aufgrund der aktuellen Lage wahrscheinlich erscheint.