Netflix kündigt „Last Samurai Standing“ an: Ein tödliches Kampfturnier mit Samurai und Millionen-Gewinn

Netflix startet im November 2025 mit der Serie „Last Samurai Standing“ durch. In der Serie werden 300 Samurai in einem tödlichen Kampfturnier gegeneinander antreten. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 100 Milliarden Yen. Die Serie will das Bild des noblen Samurai entzaubern und die Geschichte der Krieger erzählen, wenn sie plötzlich ums Überleben kämpfen müssen.

Seit mehr als 20 Jahren schreibt Björn Becher über Filme und Serien . Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um 'Star Wars' - aber auch um alles, was gerade im Kino auf der großen Leinwand läuft. Was kommt raus, wenn man zwei der aktuell beliebtesten und erfolgreichsten Serien einfach mal mischt? Das will Netflix herausfinden und kündigte nun den Start von „Last Samurai Standing“ an...

„Stellt euch ‚Shōgun‘ trifft ‚Squid Game‘ vor“ – so kündigte Kaata Sakamoto, der bei Netflix für alle japanischen Produktionen verantwortliche Head of Content, nun den Starttermin von „Last Samurai Standing“ auf dem Streamingdienst an.dass „Last Samurai Standing“ im November 2025 starten wird.In „Last Samurai Standing“ werden knapp 300 Samurai-Krieger durch ein Versprechen angelockt. Im Tenryu-ji-Tempel in Kyōto erhält jeder von ihnen ein hölzernes Symbol. Wer zuerst alle Holzstücke seiner Konkurrenten „einsammelt“ (also sie tötet und ihnen die Symbole abnimmt) und Tokyo erreicht, gewinnt. Dem Sieger winkt ein unglaubliches Preisgeld von 100 Milliarden Yen (heute wären das über 60 Millionen Euro – in der Edo-Zeit, in welcher die Serie angesiedelt ist, war es sicher noch viel, viel mehr wert). Laut Kaata Sakamoto will man mit „Last Samurai Standing“ auch das Bild des noblen Samurai ein wenig entzaubern. In der Edo-Zeit haben diese einst so auf Ehre fokussierten Krieger viel von ihrem Glanz und ihrer Macht verloren. Die Serie erzähle daher auch davon, „was passieren würde, wenn diese Krieger – die härtesten und besten Japans – plötzlich zu gewöhnlichen Menschen werden und ums Überleben kämpfen müssten“.. Das ehemalige Boyband-Mitglied hat reichlich Martial-Arts-Erfahrung, ist als Schauspieler und Kampfchoreograf tätig. Von seinem Können kann man sich unter anderem in den sehenswerten und bei Netflix verfügbaren Action-Komödien „The Fable“ und „The Fable: The Killer Who Doesn't Kill“ überzeugen.(Action-Regie bei „The Fast And The Furious: Tokyo Drift“). Auf einem ersten Bild ist Hauptdarsteller Okada übrigens bereits in seiner Rolle als Shujiro Saga zu sehen.Shujiro Saga inmitten fast 300 anderer Krieger - bald werden sie auf Leben und Tod gegeneinander kämpfen!(„Kingdom: Flame Of Destiny“) schlüpft in die Rolle von Futaba Katsuki, einem jungen Mädchen, das in die verzweifelte Schlacht hineingezogen wird. Shujiros treue Verbündete, Iroha Kinugasa, Shikura Adashino und Sansuke Gion, werden von(„Lesson Of The Evil“) den berüchtigt grausamen Bukotsu Kanjiya spielt, der eine gemeinsame Vergangenheit mit Shujiro hat. Das tödliche Kampfturnier wird derweil von Sakura und Enju organisiert, gespielt von Falls euch ein Titel interessiert, den ihr ab sofort schon auf Netflix streamen könnt, werdet ihr im folgenden Artikel fündig:News - Kommende Serien Peter Dinklage in 'Dexter: Resurrection': Das ist die Rolle des 'Game Of Thrones'-Stars im Sequel zum Serienkiller-Hit mit Michael C. HallEs passiert wirklich! Nach 3 Jahren geht es mit Staffel 3 von 'Euphoria' endlich voran – und ein erstes Bild gibt es auch scho





Filmstarts / 🏆 7. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Netflix Samurai Serien Japanische Produktionen „Last Samurai Standing“ Kampfturnier Preisgeld Edo-Zeit Action Kampfchoreograf Shujiro Saga Futaba Katsuki

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Habeck: Kanzlerschaft ist 'Last, Last, Last und hoher Druck'Berlin - Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck erwartet Kälte und Einsamkeit in dem Amt, für das er sich bewirbt.'Es wäre völlig falsch und naiv - und ich hoffe, dass zumindest nicht Friedrich Merz dem

Weiterlesen »

Herzogin Meghan verschiebt den Start ihrer Netflix-SerieHilfe statt Promotion – Serie der Herzogin 'With Love, Meghan' wird wegen der Waldbrände in Kalifornien doch nicht im Januar veröffentlicht.

Weiterlesen »

Brände in L.A.: Meghan Markle verschiebt Start ihrer Netflix-SerieMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Kalifornien in Flammen: Herzogin Meghan verschiebt Start ihrer Netflix-SerieEigentlich hätte die Comeback-Serie von Herzogin Meghan auf Netflix am 15. Januar Premiere feiern sollen. Jetzt wurde 'With Love, Meghan' auf März verschoben. Grund sind die verheerenden Waldbrände in Meghans Heimat Kalifornien.

Weiterlesen »

Vor Start neuer Netflix-Serie: »Vanity Fair« berichtet über angebliches Scheidungsbuch Meghan MarklesMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

All Of Us Are Dead, Staffel 2: Start der Netflix-Serie, Besetzung, HandlungNetflix hat bestätigt, dass es eine 2. Staffel der Serie 'All Of Us Are Dead' geben wird. Alle Infos rund um Start, Handlung und Besetzung finden Sie hier. Was ist bisher bekannt?

Weiterlesen »