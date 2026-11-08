Netflix: Liam Neeson Thriller Non-Stop nur noch bis 17. November verfügbar

Liam Neeson Thriller Non-Stop verlässt Netflix am 17. November. 106 Minuten Action und Spannung auf dem Passagierflugzeug sind noch kurzfristig verfügbar.

Der Action- Thriller Non-Stop mit Liam Neeson wird zum 17. November 2026 von der Streaming-Plattform Netflix entfernt. Zuschauer müssen ihre Zeit planen, um den packenden Film zu schauen, bevor er für Abonnenten nicht mehr abrufbar ist. Es verbleiben exakt neun Tage, um den Titel in der digitalen Bibliothek zu finden.

Plot: Geiselkrise in der Luft

Die Handlung konzentriert sich auf die Nervenflaute an Bord eines Passagierflugzeugs, das von New York City nach London fliegt. Die Situation eskaliert rasch, als der Protagonist einen anonymen Anruf erhält. Ein Unbekannter droht, alle 20 Minuten einen Passagier zu töten. Diese Drohung wird nur zurückgewiesen, wenn eine gewaltige Geldsumme überwiesen wird. Die Zeitspanne zwischen den Androhungen treibt die Handlung mit hohem Tempo voran.

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Besetzung und Genre-Mix

Liam Neeson etablierte sich durch diese Rolle als fester Bestandteil des Action-Genres. Kritiker verglichen das Szenario oft mit dem Klassiker Speed, der ebenfalls ein Zeitlimit als zentrales Element nutzt. Zusätzlich werden Parallelen zu 96 Hours und Elementen von Agatha Christie gezogen. Die Mischung aus moderner Technologie und klassischem Krimi-Element sorgt für einen einzigartigen Mix im Luftfahrzeug.

Kritik und Unterhaltungswert

Die Rezeption des Films fiel gemischt aus, wobei der Unterhaltungsfaktor im Vordergrund steht. Experten merkten an, dass Non-Stop keine Filmpreise sammeln würde. Stattdessen sammle der Titel viele Bonusmeilen in Sachen pure Unterhaltung. Zuschauer berichten von 106 Minuten voller Spaß und Spannung, die durch die überzeugende Besetzung getragen werden.

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Einige Kritiken hoben die Actionszenen als unterhaltsam, wenn auch etwas unglaubwürdig, hervor. Es wird empfohlen, den Film nicht zu ernst zu nehmen. Das Ziel der Produktion war es, ein kurzes, aber intensives Erlebnis zu schaffen. Die Kombination aus Neeson und dem restlichen Cast sorgt dafür, dass das Gesamtkonzept aufgeht.

Verfügbarkeit und Zugriff

Nur Mitglieder mit einem aktiven Netflix-Abo können den Film vor dem Stichtag streamen. Die Entfernung des Titels ist Teil der rotierenden Bibliothek der Plattform. Für Interessenten ohne Zugang besteht die Möglichkeit, ein neues Abonnement abzuschließen. Die Plattform bietet verschiedene Pakete an, um den Zugriff auf das Sortiment zu ermöglichen.

Wer Liam Neeson in actionreichen Thrillern bevorzugt, sollte den Termin im Kalender notieren. Bis zum 17. November 2026 bleibt der Film verfügbar. Danach ist er für das allgemeine Abo nicht mehr abrufbar. Fans von Spannung und schneller Action sollten die restlichen Tage nutzen.