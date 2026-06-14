Netflix: My Love Story with Yamada-kun at Lv999 - Die neue Anime-Liebeskomödie

Netflix präsentiert im Juni die neue Anime-Liebeskomödie My Love Story with Yamada-kun at Lv999. Die Comedy-Romanze handelt von der jungen Akane, die in einem Online-Spiel den passionierten Gamer Yamada kennenlernt.

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Netflix erwärmt im Juni das Herz von Anime-Fans mit der Serie My Love Story with Yamada-kun at Lv999. Hinter dem ungewöhnlichen Namen verbirgt sich einer der beliebtesten Romance-Titel der letzten Jahre. Die Comedy-Romanze handelt von der jungen Akane, die in einem Online-Spiel den passionierten Gamer Yamada kennenlernt. Seine kühle Art und ihr lebhaftes Wesen ergeben ein Match, das romantische Herzen erfreut und euch zum Lachen bringen wird.

My Love Story with Yamada-kun at Lv999 ist die perfekte Unterhaltung für alle Anime-Fans, die Abwechslung vom grauen Alltag suchen. Das bestätigen auch mehr als 143.000 User*innen, die den Anime mit 4,8 von 5 möglichen Sternen bewerten - womit der Anime zu den beliebtesten Titeln der letzten Jahre gehört. Übrigens: Seit 2025 gibt es auch den Manga zur Serie in Deutschland zu kaufen.

Fans von Liebeskomödien, egal ob Gelegenheits- oder Hardcore-Fans, sollten sich Yamada-kun auf keinen Fall entgehen lassen oder einfach so übergehen! Es ist eine Liebeskomödie, die ihren Wurzeln treu bleibt und dennoch ein Niveau erreicht, das selbst den besten Liebeskomödien da draußen in nichts nachsteht. Mit My Love Story with Yamada-kun at Lv999 baut Netflix sein umfangreiches Portfolio an romantischen Animes weiter aus.

Falls ihr jetzt schon auf der Suche nach animierten Liebeskomödien und Herzensbrechern seid, die ihr bereits heute Abend streamen könnt, können wir euch folgende Titel empfehlen: Diese 4 kostenlosen Filme in der ZDF-Mediathek lohnen sich im Juni besonders





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