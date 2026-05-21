Netflix-Navigationsfunktion wird gestrichen, was die gezielte Suche nach bestimmten Filmen oder Serien erschwert.

Netflix-Nutzer*innen müssen sich jetzt istamaan durch die Netflix-Oberfläche scrollen und warten auf Algorithmus-Vorschläge, um gezielt zu suchen, anstatt nach Alphabetisierung wie früher zu sortieren.

Netflix entfernt demnächst eine bestimmte Funktion, die vor allem Nutzer*innen nervt, die sich einen Überblick über das Film- und Serienangebot möchten. Einige Nutzer*innen lassen Netflix -Filme und Serien nach Erscheinungsjahr und von A bis Z oder Z bis A sortieren.

Netflix hat diese Funktion gestrichen, was dazu führt, dass die Navigation in der Netflix-Oberfläche unübersichtlicher wird. Bei dieser Änderung wurde nicht offiziell angekündigt. Laut einem Bericht fehlte die Funktion eines Morgens einfach





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