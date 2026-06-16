Netflix' neuer Romantik-Hit: Jennifer Lopez und Brett Goldstein in "Office Romance"

Die neue Netflix-Romantikkomödie "Office Romance" mit Jennifer Lopez und Brett Goldstein erzählt von einer ehrgeizigen CEO und einem neuen Anwalt, die sich am Arbeitsplatz näherkommen. Die Mischung aus Büroalltag, Humor und Romantik sorgt für gemischte Kritikerreaktionen, begeistert aber ein großes Publikum. Regisseur Ol Parker setzt auf die Chemie der Stars und eine moderne Liebesgeschichte.

Netflix hat mit der Romantikkomödie " Office Romance " einen neuen Chartstürmer in seinem Programm. Der Film, der kurz nach der Veröffentlichung die Charts erreichte, kombiniert Humor, Romantik und den Büroalltag und wird von zwei bekannten Hollywood-Gesichten getragen: Jennifer Lopez und Brett Goldstein .

Die Handlung konzentriert sich auf Jackie Cruz, portrayed by Lopez, eine äußerst erfolgreiche und kompromisslose CEO, deren Welt ins Wanken gerät, als der neue Anwalt Daniel Blanchflower, gespielt von Goldstein, im Unternehmen beginnt. Während sie gemeinsam arbeiten, entwickeln sie trotz der Herausforderungen, die eine Beziehung am Arbeitsplatz mit sich bringt, Gefühle füreinander. Die Krise in Jackies Karriere stellt dann sowohl ihre berufliche Zukunft als auch die junge Beziehung auf die Probe.

Regisseur Ol Parker, bekannt für Werke wie "Ticket ins Paradies" und "Mamma Mia! Here We Go Again", inszenierte den Film. Das Drehbuch stammt von Brett Goldstein und Joe Kelly. Die Reaktionen von Fachpresse und Publikum sind gemischt; der Film erhielt etwa 50 Prozent Kritikerwertung und 58 Prozent Zuschauerwertung.

Einige Rezensenten loben die Chemie zwischen den Hauptdarstellern und den Humor, während andere den Plot als vorhersehbar und kitschig kritisieren. Jennifer Lopez wird in einigen Kritiken ihr Narzissmus vorgeworfen.

"Office Romance" ist ab sofort auf Netflix streaming verfügbar. Für Interessierte, die noch kein Netflix-Abonnement besitzen, gibt es die Möglichkeit, sich anzumelden und neben diesem Film auf ein breites Angebot an Filmen und Serien zuzugreifen





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