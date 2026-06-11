Netflix-Nutzer*innen enttäuscht: "The Gunman" enttäuscht mit enttäuschender Actionthriller-Adaption

Der Film mit Sean Penn in der Hauptrolle verbindet politische Intrigen mit explosiven Actionsequenzen und wird aktuell von vielen Abonnenten*innen neu entdeckt. Für Fans von spannenden Agenten- und Verschwörungsgeschichten könnte der Titel deshalb einen Blick wert sein. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Jim Terrier, ein ehemaliger Angehöriger der Special Forces, der nach seiner Zeit als Söldner versucht, ein neues Leben zu führen. Doch seine Vergangenheit holt ihn ein, als er plötzlich zum Ziel eines Killerkommandos wird. Während die Bedrohung immer größer wird, muss er herausfinden, wem er noch vertrauen kann.

Dieser Film wirkt äußerst vielversprechend, weshalb viele Netflix -Nutzer*innen ihn anschmeißen. Doch leider wird der Streifen laut den Meinungen keineswegs den Erwartungen gerecht. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

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Im Mittelpunkt der Geschichte steht Jim Terrier (Sean Penn), ein ehemaliger Angehöriger der Special Forces, der nach seiner Zeit als Söldner versucht, ein neues Leben zu führen. Jahre nach einem folgenschweren Einsatz in der Demokratischen Republik Kongo arbeitet er für eine Hilfsorganisation und engagiert sich beim Bau von Brunnen. Doch seine Vergangenheit holt ihn ein, als er plötzlich zum Ziel eines Killerkommandos wird.

Auf der Suche nach den Hintergründen reist Jim quer durch Europa und stößt auf ein Netz aus politischen Intrigen, wirtschaftlichen Interessen und alten Geheimnissen. Während die Bedrohung immer größer wird, muss er herausfinden, wem er noch vertrauen kann.

"The Gunman" verbindet dabei rasante Verfolgungsjagden und intensive Actionsequenzen mit einer Geschichte über Schuld, Verantwortung und die Konsequenzen früherer Entscheidungen. Für die Regie von "The Gunman" war Pierre Morel verantwortlich. Der französische Filmemacher machte sich zuvor unter anderem mit dem Action-Hit "96 Hours" einen Namen. Das Drehbuch stammt von Don Macpherson, Pete Travis und Hauptdarsteller Sean Penn.

Als Vorlage diente der Roman "La Position du tireur couché" des französischen Autors Jean-Patrick Manchette, der in Deutschland unter dem Titel "Rotten Tomatoes" kam.

"The Gunman" ist ein enttäuschender und schnell vergessener Actionthriller, der sein Darsteller*innenaufgebot und seine Prämisse verschwendet. Obwohl erfahrene Talente mitwirken, wirkt der Film seltsam flach und bietet durchweg kaum Spannung oder Aufregung. Es handelt sich dabei größtenteils um ein klischeehaftes Gerüst für bestimmte gewalttätige Szenen, die zwar als formale Übungen ihrer Art interessant sind, aber keine bleibende emotionale oder sonstige Wirkung hinterlassen, außer dass sie das Publikum weiter an Tötungen und Brutalität gewöhnen.

Ich war in den 80er Jahren ein Teenager und dachte damals (und seitdem immer), dass Penn glaubte, er sei besser, als er ist. Dieser Film glaubt, er sei besser, als er ist





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