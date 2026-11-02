Netflix plant PUBG-Live-Action-Serie mit Donald Glover

Netflix plant eine Live-Action-PUBG-Serie mit Donald Glover in mehreren Rollen. Ein Starttermin und weitere Darsteller sind noch nicht bekannt.

Netflix entwickelt eine Live-Action-Serie zum Videospiel PUBG. Der Streamingdienst macht damit aus einem der größten Multiplayer-Hits der vergangenen Jahre eine Serie, und Donald Glover übernimmt dabei gleich mehrere Aufgaben. Einen Starttermin gibt es bislang nicht, ebenso wenig Angaben zu weiteren Darstellern, zur Handlung oder zur genauen Rolle des Hauptdarstellers.

Für die PUBG-Serie hat sich Netflix prominente Unterstützung geholt. Donald Glover ist nicht nur Schauspieler, sondern veröffentlicht unter dem Namen Childish Gambino auch Musik. Er wurde zweimal mit dem Emmy ausgezeichnet und ist unter anderem aus Community, Atlanta und Solo: A Star Wars Story bekannt.

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Für das Projekt soll Glover die Hauptrolle übernehmen, am Drehbuch mitschreiben, Regie führen und als Executive Producer arbeiten. Sein Bruder Stephen Glover ist ebenfalls als Autor und Executive Producer an der Serie beteiligt. Die beiden haben bereits gemeinsam an den Produktionen Atlanta, Swarm und Mr. & Mrs. Smith gearbeitet.

Hintergrund zum Videospiel PUBG

PlayerUnknown's Battlegrounds, kurz PUBG, erschien im Jahr 2017 und machte das Battle-Royale-Prinzip weltweit populär. Bis zu 100 Spieler landen dabei gleichzeitig auf einer verlassenen Insel und suchen nach Waffen, Ausrüstung und medizinischer Versorgung. Wer am Ende als Letzter übrig bleibt, gewinnt die Partie.

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Die Vorlage für die Serie ist außerordentlich erfolgreich. PUBG gewann mehrere Game-of-the-Year-Auszeichnungen und stellte seit seinem Debüt sieben Guinness-Weltrekorde auf. Dazu gehört der Rekord als erstes Videospiel mit zwei Millionen gleichzeitig aktiven Spielern auf der Plattform Steam.

Auch im E-Sport hat das Spiel große Reichweite. Ein mobiles, teambasiertes E-Sport-Turnier von PUBG wurde mit 1.224.169 registrierten Spielern zum größten Turnier dieser Art weltweit. Mehr als 75 Millionen verkaufte Exemplare machten das Spiel zudem zum zweitmeistverkauften PC-Spiel.

Netflix setzt auf Videospiel-Adaptionen

Videospiel-Adaptionen sind für Netflix kein neues Terrain. Geplant sind unter anderem Live-Action-Projekte zu Assassin's Creed und Gears of War. Außerdem sind Animationsserien zu Minecraft, Magic: The Gathering und Clash of Clans vorgesehen.

Zusätzlich soll mit Overcooked eine Competition-Serie entstehen. Damit baut der Streamingdienst sein Angebot rund um bekannte Spielewelten weiter aus. Die PUBG-Serie reiht sich somit in eine längere Reihe von Projekten ein, die beliebte Videospiele für das Fernsehen und das Streaming aufgreifen.

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Wann die Serie über PUBG startet, ist noch nicht bekannt. Weitere Details zu Darstellern, zur Handlung und zur Rolle von Donald Glover hat Netflix bislang nicht veröffentlicht. Die weitere Entwicklung des Projekts bleibt daher abzuwarten.