Netflix‑Premiere In the Hand of Dante begeistert und verwirrt - Trailer zeigt historisches Epos mit Mega‑Stars

Der neue Netflix‑Film In the Hand of Dante verbindet ein sieben Jahrhunderte umfassendes Narrativ mit einem Star‑Ensemble aus Al Pacino, Gerard Butler und Martin Scorsese. Der Trailer liefert eindrucksvolle Einblicke in das ambitionierte Projekt, das bereits jetzt gespaltene Reaktionen hervorruft.

Der neue Netflix ‑Film In the Hand of Dante sorgt bereits jetzt für Aufsehen, long bevor er überhaupt im Stream erscheint. Der offizielle Trailer gibt einen ersten Eindruck von einem Projekt, das mit einer außergewöhnlichen Besetzung und einer ambitionierten Handlungsstruktur das Publikum in Erstaunen versetzen soll.

Mit einem Cast, der Namen wie Al Pacino, Gerard Butler und sogar Regie‑Legende Martin Scorsese beinhaltet, wirkt das Bildmaterial fast surreal. Die Aufmachung erinnert an ein modernes Bizarro‑Fest, das die Grenzen zwischen historischen Epen und zeitgenössischem Thriller verschwimmen lässt. Der Trailer zeigt eindrucksvolle Szenen, in denen das 14. Jahrhundert mit den Ereignissen rund um den 11.

September 2001 kollidiert, ein Spannungsbogen, der über sieben Jahrhunderte hinweg reicht. Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman des US‑Autors Nick Tosches, der im Jahr 2002 erschienen ist. Im Zentrum der Geschichte steht der Schriftsteller Isaac, der im Jahre 2001 in die Rolle des Dante‑Verehrers Nick Tosches schlüpft. In einer metafiktionalen Wendung findet er ein angeblich originales Manuskript des Dichters und wird dadurch in die Vergangenheit versetzt, wo er selbst die Gestalt von Dante Alighieri annimmt.

Dort verfolgt er den finalen Akt der göttlichen Komödie, ein Werk, das die Literaturgeschichte prägte. Parallel dazu werden Szenen aus dem zeitgenössischen Amerika gezeigt, in denen ein mysteriöser Killer, verkörpert von Gerard Butler, einem Auftrags­mord nachgeht, der ihn tief in die Welt von Mafia‑Ritualen und korrupter Politik führt. Die Mischung aus historischen Referenzen, religiösen Symbolen und moderner Gewalt schafft ein komplexes Geflecht, das den Zuschauer ständig neu orientieren lässt. Der Film hat bereits vor seiner Veröffentlichung polarisiert.

Kritiker bewerten ihn mit einem Rotten‑Tomatoes‑Score von 43 Prozent, was auf ein geteiltes Publikum hinweist. Während einige die schauspielerische Leistung von Al Pacino und die visionäre Regie von Scorsese loben, kritisieren andere die teilweise verworrene Erzählstruktur und die scheinbar willkürliche Vermischung von Genres. Die Chefredakteurin von Moviepilot, Jenny Jecke, berichtete von der Weltpremiere und beschrieb die Szene, in der Butler in einer Art verlorener Episode von Die Sopranos auftaucht, als besonders verstörend.

Dort reist Tony mit einem skurrilen Killer nach Italien, ermordet Bibliothekare und Gangster, um keine Zeugen zu hinterlassen. Butler verkörpert den Auftragskiller mit einer aggressiven Präsenz, die zugleich lächerlich und bedrohlich wirkt. Die Frage, die sich nach dem Ansehen des Trailers stellt, ist, ob das Projekt ein geniales Experiment oder schlichtweg überambitionierter Unsinn ist. Netflix veröffentlicht den Film im Rahmen seines regulären Abonnements, sodass jeder Interessierte entscheiden kann, ob er das bizarre Spektakel genießen oder ablehnen möchte





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