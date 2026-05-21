Netflix Releases First Trailer for 'Avatar' Sequel Series

The new 'Avatar' series is a thrilling adventure, with Aang, Sokka, and Katara facing challenges in Ba Sing Se, the capital of the Earth Kingdom, to fight against Lord Ozai and the Fire Nation. Aang must learn to control the earth to defeat his enemies.

Netflix hat den ersten Trailer zu den neuen ' Avatar '-Folgen veröffentlicht. Fans wissen bereits, dass es ein feuriges Abenteuer wird. Wenn Sie über diese Links einkaufen, erhalten wir eine Provision , die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für Sie bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Die 'Avatar'-Serie ist nicht nur eine Glaubensfrage in Sachen westliche Animation versus japanischer Anime, sondern auch die Präferenz einer in sich geschlossenen, geradlinigen Handlung versus eines Abenteuers epischen Ausmaßes, bei dem man durchaus die Übersicht verlieren kann. Beide Serien haben mittlerweile Live-Action-Ableger auf Netflix.

Während die erste Staffel von 'One Piece' die besseren Publikumswertungen auf Rotten Tomatoes) vorweisen kann, hatte die erste Staffel von 'Avatar' den größeren Erfolg mit 21,2 Millionen Views in der Eröffnungswoche gegenüber den 18,5 Millionen Views bei Ruffy und seiner Strohhutbande. Die neuen Folgen von 'Avatar - Der Herr der Elemente' mit 16,8 Millionen Views in der Startwoche sind leicht hinter dem Ergebnis von Staffel 1 zurückgeblieben. Nun zieht auch 'Avatar - Der Herr der Elemente' mit.

Obwohl die 'Avatar'-Live-Action-Serie so viel aufwendiger und teurer erscheint, ist die Produktion von 'One Piece' tatsächlich kostenintensiver, wenn auch nicht sehr viel mehr. Beide Serien trennen knapp 24 Millionen US-Dollar. Das neue Duo Christine Boylan und Jabbar Raisani scheint dem Team um Showrunner Albert Kim in dieser Hinsicht in nichts nachzustehen. Basierend auf 'Buch 2: Erde' der animierten Vorlage, geht es für Aang, Sokka und Katara nach Ba Sing Se, der Hauptstadt des Erdkönigreichs.

Dort erhoffen sie sich Unterstützung im Kampf gegen Lord Ozai und die Feuernation. Dazu muss Aang die Erdbändigung erlernen. Nicht einmal für ihn eine einfache Aufgabe. Fans der Animationsserie sollten die Handlung damit kennen, die Vorfreude auf die neue Staffel ist riesig innerhalb der Fangemeinde.

Dann wird sich auch zeigen, ob diese Fantasy-Serie weiterhin vor 'One Piece' in Sachen Zugriffszahlen rangiert





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