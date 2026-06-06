Netflix-Romantikkomödie "Office Romance" erobert Charts mit Jennifer Lopez

Die neue Netflix-Romantikkomödie "Office Romance" hat es in die Netflix-Charts geschafft und begeistert Zuschauer*innen mit einer Mischung aus Humor, Romantik und Büroalltag. Jennifer Lopez und Brett Goldstein spielen in den Hauptrollen und verbinden eine klassische Liebesgeschichte mit modernen Themen.

Netflix hat einen neuen Spitzenreiter in den Charts : In der Hauptrolle ist dabei niemand Geringeres zu sehen als Jennifer Lopez . Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Zwischen Meetings, Termindruck und Karriereambitionen bleibt für die Liebe oft wenig Platz – doch genau dort setzt die neue Netflix-Romantikkomödie "Office Romance" an. Der Film hat es kurz nach seiner Veröffentlichung in die Netflix-Charts geschafft und begeistert Zuschauer*innen mit einer Mischung aus Humor, Romantik und Büroalltag.

Mit Jennifer Lopez und Brett Goldstein in den Hauptrollen setzt der Streamingdienst auf zwei bekannte Gesichter, die eine klassische Liebesgeschichte mit modernen Themen verbinden. Im Mittelpunkt der Handlung steht Jackie Cruz (Jennifer Lopez), eine erfolgreiche und äußerst ehrgeizige CEO, die von ihren Mitarbeiter*innen als kompromisslose Perfektionistin wahrgenommen wird. Für Fehler hat sie wenig Verständnis, ihr Fokus liegt ganz auf dem Erfolg ihres Unternehmens.

Als der Anwalt Daniel Blanchflower (Brett Goldstein) eine neue Position in der Firma antritt, verändert sich jedoch ihr Alltag. Während der gemeinsamen Arbeit kommen sich die beiden näher und entwickeln Gefühle füreinander. Doch eine Beziehung am Arbeitsplatz bringt Herausforderungen mit sich, insbesondere wenn beide versuchen, ihre Professionalität zu bewahren. Als Jackies Karriere plötzlich ins Wanken gerät und ihre Führungsrolle infrage gestellt wird, steht nicht nur ihre berufliche Zukunft auf dem Spiel, sondern auch die junge Beziehung zu Daniel.

Für die Inszenierung von "Office Romance" zeichnet Ol Parker verantwortlich, der bereits mit romantischen Komödien wie "Ticket ins Paradies" und "Mamma Mia! Here We Go Again" Erfahrung in diesem Genre sammeln konnte. Das Drehbuch stammt von Brett Goldstein und Joe Kelly. Erhielt "Office Romance" 50 % von der Fachpresse sowie 58 % vom Publikum.

Anbei findet ihr ein paar Auszüge aus den Reaktionen: "Office Romance‘ hält genau das, was der fade Titel verspricht; diese derbe Bürokomödie ist zwar ein klein wenig besser als Netflix’ jüngster Film ,Ladies First‘, doch beide sind für solche A-List-Stars erschreckend kitschige und abgedroschene Produktionen.

"Das ist so lustig und die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach perfekt. Das muss man gesehen haben!

" "Die unglaubliche Chemie zwischen Lopez und Goldstein lässt mich die Schwächen des Drehbuchs bedauern. Es reicht nicht ganz an JLos legendäre Rom-Coms heran , aber für ein Wochenend-Date durchaus sehenswert.

" "Jennifer Lopez fleht: Schaut mich an. Wenn ihr staunen wollt, wie gut sich Jennifer Lopez gehalten hat, schaut euch 5 Minuten des Films an. Wenn ihr euch freiwillig dazu melden wollt, Lopez reichlich Narzissmus zu servieren, schaut euch den ganzen Film an. Ich habe es nicht geschafft, dieses vorhersehbare Gähnen bis zum Ende durchzustehen.

" Besser als "The Boys" und "Stranger Things": Netflix-Serie versetzt das Publikum ins Staunen. "Bestens unterhalten": Neuer Action-Thriller von Amazon setzt sich auf Platz 1 der Streaming-Charts Wenn ihr euch selbst ein Bild von "Office Romance" machen möchtet, könnt ihr die Produktion ab sofort auf Netflix streamen.

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