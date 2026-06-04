Netflix schürt Vorfreude auf 'Die sieben Männer der Evelyn Hugo' - Anna Kendrick übernimmt Regie

Der Hype um Buchverfilmungen reißt nicht ab, und nun hat der bereits 2022 angekündigte Film 'Die sieben Männer der Evelyn Hugo' endlich seine Regisseurin gefunden: Anna Kendrick. Fans des Bestsellers und Schauspielkollegen feiern die Wahl der Regisseurin, die zuvor bereits den Film 'A Simple Favor' inszeniert hat. Die Erwartungen an die Netflix-Adaption sind hoch, und die Wartezeit auf das fertige Ergebnis wird genutzt, um das Buch erneut zu lesen oder andere Buchverfilmungen zu entdecken.

Nach dem Erfolg von 'Off Campus' schürt Netflix die Vorfreude auf die Verfilmung von 'Die sieben Männer der Evelyn Hugo'. Der Hype um Buchverfilmung en reißt nicht ab, und nun hat der bereits 2022 angekündigte Film endlich seine Regisseurin gefunden: Anna Kendrick .

Fans des Bestsellers und Schauspielkollegen feiern die Wahl der Regisseurin, die zuvor bereits den Film 'A Simple Favor' inszeniert hat. Die Erwartungen an die Netflix-Adaption sind hoch, und die Wartezeit auf das fertige Ergebnis wird genutzt, um das Buch erneut zu lesen oder andere Buchverfilmungen zu entdecken





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