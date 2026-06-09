Netflix-Serie "A Good Girl's Guide To Murder" erhält dritte Staffel, danach Schluss. Die Serie wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei ZDFneo bzw. in der ZDF-Mediathek laufen.

Eigentlich hat Julius lange Zeit lieber Filme geschaut, aber bei Netflix & Co. gibt es einfach viel zu viele gute Serie n. Seine bisherigen Highlights 2026: "The Pitt", "Wonder Man" und "Beef" Staffel 2.

Zwei Staffeln lang ermittelte Nachwuchsdetektivin Pip Fitz-Amobi (gespielt von "Wednesday"-Star Emma Myers) schon. Nun ist klar: Eine dritte Staffel "A Good Girl's Guide To Murder" wird kommen – danach ist dann aber Schluss. Die Ankündigung erfolgte in einer Pressemitteilung und in den sozialen Medien, wo Emma Myers die (frohe? ) Kunde in einem kurzen Video mitteilte: "A Good Girl's Guide To Murder" Season 2 lief wie erwähnt deutlich schwächer als Season 1.

Während die erste Staffel noch mit 7,4 Millionen Views (geschaute Stunden geteilt durch Gesamtlaufzeit) auf Netflix debütierte, konnte die zweite Staffel gerade einmal noch 1,8 Millionen Views einsammeln. Das ist ein Einbruch um rund 76 Prozent – und noch dazu hatte Season 2 sogar einen Tag länger Zeit um Views zu sammeln.

Dass die dritte Staffel "A Good Girl's Guide To Murder" nun aber nur vier Episoden umfasst (statt wie bei den ersten beiden Staffeln sechs Episoden) und gleichzeitig auch die letzte sein wird, ist nicht allein diesem schlechten Abschneiden in den Charts geschuldet. Vielmehr wurde Season 3 bereits Ende 2025 gemeinsam mit der zweiten Staffel gedreht.

Die Entscheidung, die Serie mit einer kürzeren dritten Staffel zu beenden, wurde also schon damals getroffen. spielte sicherlich auch eine Rolle, dass "A Good Girl's Guide To Murder" Season 3 auf dem dritten und letzten Band der Buchvorlage von AutorinDie Buchvorlage für Staffel 3:"As Good As Dead" bei Amazon*oder hätte auf die Prequel-Novelle "Kill Joy" zurückgreifen müssen. Nach der schwachen Performance der zweiten Staffel auf Netflix dürften etwaige Überlegungen in diese Richtung aber sowieso Geschichte sein.

Netflix kündigt endlich Starttermin für 4. Staffel "Lupin" an – doch deutsche Fans sind schon jetzt sauer, um unsere Artikel dort häufiger angezeigt zu bekommen, wenn du nach einem bestimmten Thema suchst – so bleibst du immer auf dem Laufenden. Millie Bobby Brown meldet sich nach "Stranger Things" mit ihrem nächsten Netflix-Hit zurück: Neuer Trailer zu "Enola Holmes 3





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