Netflix-Serie The Body: Petition fordert sofortige Absetzung

Die Netflix-Serie The Body sorgt mit ihrer Darstellung einer katholischen Mädchenschule für Streit. Eine Petition in den USA fordert die sofortige Absetzung.

Die Netflix-Serie The Body sorgt derzeit für heftige Diskussionen. Seit dem 11. November 2026 ist die Coming-of-Age-Produktion auf der Streaming-Plattform verfügbar. Die Serie verbindet Teen-Drama und Horror mit viel schwarzem Humor, und genau diese Mischung polarisiert das Publikum.

Die Miniserie umfasst acht Episoden, die jeweils etwa eine Stunde dauern. Obwohl The Body noch nicht die Spitze der Rangliste erreicht hat, steht sie in Deutschland bereits auf dem fünften Rang der Netflix-Charts. Parallel dazu entwickelt sich in den USA eine Protestbewegung, die die sofortige Absetzung fordert.

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Handlung und Mechanismus der Mädchenschule-Serie

Die Serie spielt im Jahr 2004 an einer katholischen Mädchenschule. Im Mittelpunkt steht Anya, die als neue Schülerin in das Tanzteam aufgenommen wird. Um diesen Schritt zu feiern, trifft sich die Gruppe in der Halloween-Nacht in einem verlassenen Kloster.

Dort inszenieren die Mädchen ein scheinbar harmloses Initiationsritual. Dabei kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall mit schwerwiegenden Folgen. Was als Mutprobe beginnt, gerät schnell außer Kontrolle und bringt Unsicherheit, Angst und Misstrauen in die Gruppe.

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Als Anya und Lisbeth die Konsequenzen ihrer Taten vertuschen wollen, werden die Schülerinnen zunehmend von verstörenden Visionen heimgesucht. In der streng religiösen Umgebung der Schule erhalten diese Erlebnisse schnell eine tiefere, sogar biblische Bedeutung. Am Ende bleibt die zentrale Frage offen, ob die Mädchen tatsächlich mit einer übernatürlichen Kraft konfrontiert sind oder ob sich die Ereignisse nur in ihren Köpfen abspielen.

Petition gegen The Body und Kritik religiöser Gruppen

Die Petition mit dem Titel Cancel The Body hat sich laut Bericht innerhalb weniger Tage in den USA verbreitet. Die Ersteller fordern die sofortige Absetzung der Teenie-Horrorserie. In der ursprünglichen Fassung hieß es einleitend, Netflix habe etwas in christliche Haushalte geschickt, was kein Elternteil hineinlassen würde.

In einer früheren Version der Petition kritisierten die Verfasser unter anderem die Darstellung falscher Heiliger, die Verachtung des Glaubens und sogar satanische Rituale. Die Formulierung zu den satanischen Ritualen wurde später entfernt, und eine überarbeitete Version wurde veröffentlicht. Die Initiatoren der Petition haben damit ihre Vorwürfe zumindest in einem Punkt abgeschwächt.

Reaktionen der Zuschauer und Bewertungen auf Rotten Tomatoes

Viele Zuschauer in sozialen Netzwerken widersprechen den Vorwürfen gegen The Body deutlich. In den Kommentarspalten finden sich vor allem positive Stimmen, die eine zweite Staffel fordern. Ein Nutzer schrieb sinngemäß, er habe die Serie eigentlich nicht ansehen wollen, könne es nun aber kaum erwarten.

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Auch die bisherigen Wertungen auf Rotten Tomatoes fallen für die Produktion aus Sicht der Plattform günstig aus. Die Kritikerbewertung der Serie wird dort als Teil des Gesamtbildes herangezogen. Ob die Kontroverse die Zuschauerzahlen langfristig beeinflusst, lässt sich auf Basis der vorliegenden Angaben noch nicht bestimmen.