Netflix setzt Mystery-Serie 'The Boroughs' nach einer Staffel ab

Die von den Duffer-Brüdern produzierte Mystery-Serie 'The Boroughs' wurde von Netflix nach nur einer Staffel abgesetzt. Obwohl die Serie eine delikate Besetzung hatte, konnte sie nicht genügend Zuschauer gewinnen, um fortgesetzt zu werden.

Die Duffer-Brüder scheinen doch nicht unfehlbar zu sein: Nach nur einer Staffel hat Netflix die Mystery-Serie ' The Boroughs ', die von ihnen produziert wurde, abgesetzt. Netflix muss geglaubt haben, dass die Brüder nach ihrem Erfolg mit 'Stranger Things' in diesem Genre unschlagbar sind.

Doch bei 'The Boroughs' waren Matt und Ross Duffer nur als Produzenten beteiligt, während Jeffrey Addiss und Will Matthews die Showrunner waren. Trotzdem wurden hohe Erwartungen an die Serie gestellt, insbesondere wegen der delikaten Besetzung mit Alfred Molina, Bill Pullman, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters, Jena Malone und Jane Kaczmarek. Eine zweite Staffel ist nun unwahrscheinlich, obwohl Addiss und Matthews Pläne für weitere Staffeln hatten.

Offenbar war die Einstellung der Serie kurzfristig, da zunächst eine Verlängerung um mindestens eine zweite Staffel erwartet wurde und das Autorenteam bereits mit der Arbeit an den Drehbüchern begonnen hatte. Netflix setzt in erster Linie auf Streaming-Zahlen, und wenn eine Serie nicht genügend Zuschauer hat, wird sie abgesetzt, unabhängig von Kritiken oder Publikumswert.

'The Boroughs' hatte in der Startwoche nur 9,5 Millionen Views und verlor schnell an Popularität





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