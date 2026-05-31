Netflix sichert sich US-Rechte an dem neuen Film 'La Bola Negra'

Der Film 'La Bola Negra' ist ein queeres Historien-Drama, das als Wettbewerbsbeitrag in Cannes debütierte. Der Deal zwischen Netflix und den Filmschaffenden soll sich im Bereich von rund vier bis fünf Millionen US-Dollar bewegen.

Nach seiner umjubelten Premiere in Cannes sichert sich Netflix die US-Rechte an dem neuen Film von Javier Ambrossi und Javier Calvo . Der Deal soll sich im Bereich von rund vier bis fünf Millionen US-Dollar bewegen.

Der Film 'La Bola Negra' ist ein queeres Historien-Drama, das als Wettbewerbsbeitrag in Cannes debütierte. Das Regie-Duo Los Javis hat mit dem Film einen ersten großen Erfolg erzielt. Die Premiere am Donnerstagabend wurde mit einer 20-minütigen Standing Ovation belohnt. Bereits am folgenden Tag lieferten sich mehrere Verleiher, darunter Neon, A24 und Mubi, einen Bieterkrieg um die Rechte.

Die internationalen Verkäufe übernahm Goodfellas im Auftrag der Filmschaffenden. Der Film 'La Bola Negra' ist als queeres Epos angelegt und spannt einen Bogen über 85 Jahre spanischer Geschichte. Die Handlung folgt den miteinander verknüpften Lebenswegen von drei schwulen Männern in den Jahren 1932, 1937 und 2017. Erzählt wird von Begehren, Verlust und davon, was eine Generation an die nächste weitergibt.

Inspiriert ist der Film von einem unvollendeten Fragment des spanischen Dichters und Dramatikers Federico García Lorca. Der Titel verweist auf eine Form sozialer Ausgrenzung: Eine schwarze Kugel wird in eine Wahlurne geworfen, um einem jungen homosexuellen Mann den Zutritt zu einem Club in Granada zu verwehren. Der Film 'La Bola Negra' ist ein großer Erfolg für das Regie-Duo Los Javis und Netflix





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