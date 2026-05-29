Netflix sichert sich US-Rechte an dem neuen Film von Javier Ambrossi und Javier Calvo

Der Film, der als queeres Epos angelegt ist, feierte bei der Premiere in Cannes eine 20-minütige Standing Ovation und lieferte sich mehrere Verleiher, darunter Neon, A24 und Mubi, einen Bieterkrieg um die Rechte. Die internationalen Verkäufe übernahm Goodfellas im Auftrag der Filmschaffenden. Das Regie-Duo Ambrossi und Calvo schrieb das Drehbuch gemeinsam mit dem Dramatiker Alberto Conejero und wird von einem Ensemble bekannter Schauspieler unterstützt, darunter Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes und Lola Dueñas.

Netflix sichert sich die US-Rechte an dem neuen Film von Javier Ambrossi und Javier Calvo , einem queeren Historien-Drama, das bei der Premiere in Cannes umjubelt wurde.

Der Film, der den ersten Wettbewerbsbeitrag in Cannes für das Regie-Duo darstellt, markiert einen Meilenstein in der Karriere der beiden Regisseure. Die Handlung folgt den miteinander verknüpften Lebenswegen von drei schwulen Männern in den Jahren 1932, 1937 und 2017 und spannt einen Bogen über 85 Jahre spanischer Geschichte. Der Film ist inspiriert von einem unvollendeten Fragment des spanischen Dichters und Dramatikers Federico García Lorca und verweist auf eine Form sozialer Ausgrenzung.

Der Preis für die US-Rechte soll sich im Bereich von rund vier bis fünf Millionen US-Dollar bewegen





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