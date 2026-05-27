Netflix sichert sich US-Rechte an queeren Historienfilm 'La Bola Negra' nach Cannes-Erfolg

Nach einer umjubelten Premiere in Cannes hat sich Netflix die US-Rechte an dem queeren Historien-Drama La Bola Negra gesichert. Der Film von Javier Ambrossi und Javier Calvo erzählt über 85 Jahre hinweg die verknüpften Lebenswege dreier schwuler Männer und ist von Federico García Lorca inspiriert.

Nach seiner umjubelten Premiere in Cannes hat sich Netflix die US-Rechte an dem queeren Historien-Drama La Bola Negra gesichert. Der Deal, der sich laut Branchenberichten im Bereich von vier bis fünf Millionen US-Dollar bewegen soll, markiert einen weiteren Erfolg für das spanische Regie-Duo Javier Ambrossi und Javier Calvo, bekannt als Los Javis.

Bei der Premiere am Donnerstagabend feierte das Publikum den Film mit einer 20-minütigen Standing Ovation, was sofort einen Bieterkrieg unter mehreren Verleihern wie Neon, A24 und Mubi auslöste. Goodfellas übernahm die internationalen Verkäufe im Auftrag der Filmschaffenden. La Bola Negra ist als queeres Epos angelegt und spannt einen Bogen über 85 Jahre spanischer Geschichte. Die Handlung folgt den miteinander verknüpften Lebenswegen von drei schwulen Männern in den Jahren 1932, 1937 und 2017.

Erzählt wird von Begehren, Verlust und dem, was eine Generation an die nächste weitergibt. Inspiriert ist der Film von einem unvollendeten Fragment des spanischen Dichters und Dramatikers Federico García Lorca. Der Titel verweist auf eine Form sozialer Ausgrenzung: Eine schwarze Kugel wird in eine Wahlurne geworfen, um einem jungen homosexuellen Mann den Zutritt zu einem Club in Granada zu verwehren. Diese Symbolik zieht sich durch den gesamten Film und spiegelt die anhaltenden Kämpfe der LGBTQ+-Community wider.

Ambrossi und Calvo schrieben das Drehbuch gemeinsam mit dem Dramatiker Alberto Conejero. In der Hauptrolle ist der spanische Singer-Songwriter Guitarricadelafuente zu sehen, der hier sein Leinwanddebüt gibt. Zum Ensemble gehören außerdem Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes und Lola Dueñas. Glenn Close übernimmt eine Nebenrolle, während Penélope Cruz einen längeren Gastauftritt hat.

Die Mischung aus etablierten Stars und neuen Talenten verspricht eine besondere Dynamik. Der Film wird als einer der ambitioniertesten spanischen Filme der letzten Jahre gehandelt und könnte bei den anstehenden Preisverleihungen eine wichtige Rolle spielen. Das Regie-Duo Los Javis ist in Spanien vor allem für ihre erfolgreichen Serien wie Veneno und La Mesías bekannt. Mit La Bola Negra wagen sie sich erstmals ins Wettbewerbsprogramm von Cannes, was als großer Schritt für das spanische Kino gilt.

Der Film beleuchtet nicht nur die individuelle Geschichte der drei Protagonisten, sondern auch die gesellschaftlichen Umbrüche Spaniens: von der Zweiten Spanischen Republik über den Bürgerkrieg bis zur modernen Demokratie. Die queere Perspektive bleibt dabei stets zentral. Die Handlung ist vielschichtig und verwebt persönliche Schicksale mit politischen Ereignissen. So wird die Figur von 1932 von der aufkeimenden liberalen Stimmung der Republik getragen, während der Protagonist von 1937 die Schrecken des Bürgerkriegs erlebt.

Der dritte Strang im Jahr 2017 zeigt die Gegenwart, in der die Kämpfe der Vergangenheit noch immer nachwirken. Der Film nutzt die Symbolik der schwarzen Kugel als roten Faden, der die verschiedenen Zeitebenen verbindet. Diese visuelle und narrative Kontinuität verleiht dem Epos eine besondere Tiefe





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