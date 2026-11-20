Kritische Petition von christlichen Gruppen gegen die Netflix-Serie The Body. Über 100.000 Unterteichnungen bei gleichzeitig positiven Zuschauerbewertungen.

Die Netflix -Originalserie The Body hat in den USA massive Kontroversen ausgelöst und führt zu einer massenhaften Unterschriftensammlung für ihre Einstellung. Seit dem 11. November 2026 ist die Coming-of-Age-Horrorproduktion Teil des Streaming -Katalogs und zog innerhalb kürzester Zeit Tausende von Kritikern auf sich, die religiöse Bedenken äußern. Die Produktion, die sich an Teenager richtet und schwarzen Humor mit dramatischen Elementen verbindet, bewegt sich derzeit auf Rang fünf der US- Streaming -Charts. Dennoch dominiert die Diskussion um die Serie die sozialen Medien und führt zu einer polarisierten Öffentlichkeit.

Kritik an religiösen Darstellungen

Der Kern des Konflikts liegt in der Darstellung einer streng katholischen Schule und den darin stattfindenden Handlungen, die von kritischen Gruppen als anstößig empfunden werden. Eine Online-Petition mit dem Titel Cancel The Body wurde von christlichen Gemeinschaften gestartet und fordert die sofortige Absetzung der Serie. Die Initiatoren argumentieren, Netflix habe Inhalte in Haushalte gesendet, die Eltern niemals zulassen würden. In früheren Versionen der Petition wurden Vorwürfe bezüglich der Darstellung falscher Heiliger und der Verachtung des Glaubens erhoben. Die spezifische Aussage über satanische Rituale wurde jedoch später aus der offiziellen Forderung entfernt, was auf eine strategische Anpassung der Argumentation hindeutet.

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Handlung und setting im Jahr 2004

Die achtteilige Miniserie, bei der jede Folge etwa eine Stunde dauert, spielt im Jahr 2004 und konzentriert sich auf die Figur Anya. Anya wird neu in das Tanzteam einer Schule für Mädchen aufgenommen und feiert diesen Umstand auf einer Halloween-Party. Bei der Feier kommt es zu einem scheinbar harmlosen Initiationsritual, das jedoch schnell außer Kontrolle gerät und schwerwiegende Konsequenzen hat. Als Anya und ihre Klassenkameradin Lisbeth versuchen, den Vorfall zu vertuschen, beginnen sie, verstörende Visionen zu erleben. Diese Ereignisse werden in der streng religiösen Umgebung der Schule bald als biblische Bedrohungen interpretiert, was Unsicherheit und Angst verbreitet.

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Gegenreaktion der Zuschauer und Streamingzahlen

Trotz der heftigen Kritik von religiösen Gruppen wächst die Popularität der Serie in der breiten Öffentlichkeit weiter an. Viele Nutzer in den sozialen Medien reagieren empört auf die Petition und sehen in der Kontroverse sogar eine Empfehlung. Ein User mit dem Namen @book.ish.behavior gab an, die Serie ursprünglich nicht ansehen zu wollen, sich nun aber sehr auf das Streamen zu freuen. Diese Umkehrung der Haltung ist bei anderen Kritikern ebenfalls zu beobachten, was darauf schließen lässt, dass der öffentliche Aufstand die Reichweite der Produktion signifikant erhöht hat. Die Streamingzahlen steigen weiterhin an, wobei die Serie sich fest in den Top Ten der US-Rankings etabliert hat.

Positive Bewertungen und Ausblick

Während sich die Petition rapide ausbreitet, zeigt sich die fachliche Kritik an der Produktion weitgehend positiv. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erzielt The Body einen hohen Score bei den Kritikern, was auf eine qualitativ hochwertige Inszenierung hindeutet. In den Kommentarspalten der sozialen Netzwerke verlangen zahlreiche Fans eine zweite Staffel, da sie die Serie als besonders gut und mitreißend bewerten. Die Diskrepanz zwischen der Forderung der religiösen Minderheit und der Begeisterung der Mehrheit der Zuschauer zeigt deutlich die unterschiedlichen Perspektiven auf die Inhalte der Horrorproduktion.