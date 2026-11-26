Zum Jahresende bietet Netflix mit Too Hot to Handle: Couples Edition eine neue Version der Datingshow, bei der sechs Paare anstelle von Singles in einer Beziehungsherausforderung antreten.

Netflix beschert Reality-TV-Fans zum Jahresende eine Premiere: Am 30. Dezember startet mit "Too Hot to Handle: Couples Edition" eine neue Variante der erfolgreichen Datingshow. Anders als in den bisherigen Staffeln reisen diesmal keine bindungsscheuen Singles, sondern sechs Paare ins tropische Paradies..

Die beiden lernten sich 2017 in der ersten deutschen Staffel von "Love Island" intensiv kennen und lieben. Ein Jahr später verlobten sie sich und zogen gemeinsam ins "Sommerhaus der Stars". 2020 stellten sie ihre Treue bei "Temptation Island VIP" auf die Probe. Nun wagt das bis heute verlobte Paar ein weiteres Beziehungsexperiment.fanden vor laufenden Kameras zueinander. Bei "Are You The One?

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- Realitystars in Love" verliebten sie sich 2025 ineinander, obwohl sie laut dem Matching-System der Show kein "Perfect Match" waren. Boxer Ginkel war zuvor bereits bei "Herz an Bord" und "Make Love, Fake Love" zu sehen.