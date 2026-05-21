Netflix-Start von 'Once Upon A Time In Hollywood'-Sequel mit Brad Pitt steht endlich fest

Netflix hat die Premiere von 'The Continuing Adventures Of Cliff Booth', dem Sequel zu 'Once Upon A Time In Hollywood', für den 23. Dezember 2026 angekündigt. Der Film startet gleichzeitig in IMAX-Format am 25. November 2026. Die Fortsetzung wird von David Fincher inszeniert und spielt mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Neben Brad Pitt ist auch Leonardo DiCaprio als Rick Dalton in der Fortsetzung zu sehen. Die Gagen der drei Hollywood-Größen für die Mitarbeit an dem Film sind laut Medienberichten enorm hoch. Der Film wird in den Weihnachtsferien auf Netflix veröffentlicht. Die Fortsetzung wird in IMAX-Format in ausgewählten Kinos gezeigt. Die Handlung des Films ist noch geheim, aber es wird erwartet, dass Cliff Booth wieder eine wichtige Rolle spielt.

Netflix hat die Premiere von 'The Continuing Adventures Of Cliff Booth ', dem Sequel zu ' Once Upon A Time In Hollywood ', für den 23. Dezember 2026 angekündigt.

Der Film startet gleichzeitig in IMAX-Format am 25. November 2026. Die Fortsetzung wird von David Fincher inszeniert und spielt mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Neben Brad Pitt ist auch Leonardo DiCaprio als Rick Dalton in der Fortsetzung zu sehen.

Die Gagen der drei Hollywood-Größen für die Mitarbeit an dem Film sind laut Medienberichten enorm hoch. Der Film wird in den Weihnachtsferien auf Netflix veröffentlicht. Die Fortsetzung wird in IMAX-Format in ausgewählten Kinos gezeigt. Die Handlung des Films ist noch geheim, aber es wird erwartet, dass Cliff Booth wieder eine wichtige Rolle spielt. Der Film wird von Netflix produziert und wird in Deutschland veröffentlicht





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