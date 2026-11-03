Netflix startet US-Crime-Serie Power ab dem 9. November

Netflix bietet ab dem 9. November die komplette US-amerikanische Crime-Saga Power mit allen sechs Staffeln und 63 Folgen kostenlos im Streaming-Abo an. Die Mafiagechichte mit Omari Hardwick lockt mit hohen Zuschauerquoten.

Die US-amerikanische Kriminalserie Power wird am 9. November offiziell in das Streaming-Angebot von Netflix aufgenommen. Nutzer können ab diesem Datum die gesamte Serie ohne zusätzliche Kosten konsumieren. Das komplette Paket umfasst alle sechs Staffeln der erfolgreichen Produktion.

Handlung um Drogenboss in Manhattan

Im Mittelpunkt der Serie steht James Ghost St. Patrick, verkörpert vom Schauspieler Omari Hardwick. Er führt in New York City ein scheinbar makelloses Leben als wohlhabender Geschäftsmann. Tagsüber betreibt er den populären Nachtclub Truth in Manhattan. Nachts offenbart sich seine geheime Identität als einer der mächtigsten Drogenbosse der Stadt. Die Geschichte verbindet klassische Gangster-Elemente mit einem tiefgründigen Familiendrama. Themen wie Loyalität, Verrat und persönliche Ambitionen treiben die Handlung voran.

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Hohe Beliebtheit bei Publikum und Presse

Die Serie hat sich über die Ausstrahlungszeit eine massive Fangemeinde erarbeitet. Insgesamt bewerten 81 Prozent aller Zuschauenden die Produktion positiv. Besonders die zweiten und fünften Staffeln erzielen mit einem perfekten Score von 100 Prozent Zustimmung herausragende Ergebnisse. Kritiker loben die unerwarteten Wendungen, die jede Folge spannend gestalten. Viele Zuschauer vergleichen den Suchtfaktor mit bekannten Serien wie Sons of Anarchy.

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Kritik an überladenen Handlungssträngen

Trotz des großen Erfolgs gibt es auch negative Stimmen zur Produktion. Einige Kritiker bemängeln die teilweise überfrachteten Handlungsstränge. Auch bekannte Genre-Klischees und konstruierte Drehbücher wurden als Schwachpunkte identifiziert. Die Wendungen wirken auf einige Betrachter nicht immer glaubwürdig. Dennoch überwiegt die positive Resonanz in der Gesamtbewertung der Community deutlich.

Strategie von Netflix für Crime-Fans

Netflix nutzt die Power-Serie, um sein Angebot im Genre Crime Drama zu stärken. Die Entscheidung, alle 63 Folgen auf einmal bereitzustellen, fördert das Binge-Watching. Diese Strategie profitiert von der hohen Emotionalität und den cliffhanger-ähnlichen Enden der Episoden. Serienfans finden hier eine Mischung aus Action und psychologischem Drama. Die Serie richtet sich speziell an Zuschauer, die Machtkämpfe in der organisierten Kriminalität spannend finden.