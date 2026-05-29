Netflix startet viel erwartete Buchverfilmung mit Tom Schilling in der Hauptrolle

Die neue Serie 'Achtsam Morden' basiert auf dem Bestseller von Karsten Dusse und folgt dem erfolgreichen, aber gestressten Anwalt Björn Diemel (Tom Schilling), der durch einen Achtsamkeitskurs lernt, sein Leben bewusster zu gestalten. Diese neue Lebensweise führt jedoch zu unerwarteten Konsequenzen, als er beginnt, seine beruflichen und privaten Probleme auf ungewöhnliche und teils mörderische Weise zu lösen.

Netflix hat unlängst eine viel erwartete Buchverfilmung gestartet, in der Tom Schilling in der Hauptrolle einen Anwalt mit ungewöhnlichen Methoden spielt. Die Serie basiert auf dem Bestseller von Karsten Dusse , der auch außerhalb der Literaturszene erfolgreich war und eine Theateradaption hervorgebracht hat, in der Stars wie Dieter Hallervorden, Ines Nieri und Mario Ramos mitgewirkt haben.

Die Handlung von 'Achtsam Morden' folgt dem erfolgreichen, aber gestressten Anwalt Björn Diemel (Tom Schilling), der durch einen Achtsamkeitskurs lernt, sein Leben bewusster zu gestalten. Diese neue Lebensweise führt jedoch zu unerwarteten Konsequenzen, als er beginnt, seine beruflichen und privaten Probleme auf ungewöhnliche und teils mörderische Weise zu lösen. Während er sich auf das Wesentliche konzentriert und Achtsamkeit praktiziert, verwickelt er sich immer weiter in kriminelle Machenschaften und steht vor neue moralische Dilemmata.

Der Autor war initially skeptisch, als er von der Idee von 'Achtsam Morden' hörte, da die Prämisse an Serien wie 'Breaking Bad' erinnerte. Doch bereits in den ersten Folgen überzeugte die Serie durch eine gelungene Mischung aus Krimi und Komödie, bei der der Humor nicht auf Kosten der Dramaturgie geht. Die Serie erfindet das Krimi-Genre nicht neu, doch sie bietet eine unterhaltsame Geschichte mit ausgeklügelten Situationen und skurrilen Charakteren.

Die Idee der Achtsamkeit als nahezu esoterische Zuflucht für den Protagonisten hebt ihn aus der Masse der generischen Krimi-Akteure heraus. Auch wenn die Handlung gelegentlich vorhersehbar ist, macht es Spaß, dem Protagonisten bei seinem Weg zur persönlichen Besserung zuzusehen, der auf einer moralischen Ebene jedoch ein Abstieg darstellt





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