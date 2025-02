Netflix Stellungnahme zum Skandal um Karla Sofía Gascón

Nach fragwürdigen Tweets und Äußerungen von Karla Sofía Gascón, der Hauptdarstellerin des Oscar-nominierten Thrillers „Emilia Pérez“, hat Netflix Stellung zum Vorfall genommen. Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix, äußerte sich in einem Interview und betonte, dass die Tweets ein Reinfall für alle Beteiligten seien, insbesondere für das kreative Team des Films.

Emilia Pérez feiert bereits vor der legendären Oscar -Verleihung einen gewaltigen Erfolg, denn der Thriller von Jacques Audiard wurde gleich 13 Mal für einen Goldjungen nominiert. Der Film handelt von einem mexikanischen Drogenboss, der sich von seinem früheren Leben abwendet und nach einer Transition ein neues Leben beginnen will. Die Oscar -Hoffnungen werden allerdings derzeit von heftiger Kritik überschattet.

Dabei geht es um Karla Sofía Gascón, die als erste Transfrau bei der Preisverleihung für ihre Rolle Emilia Pérez in der Kategorie „beste Hauptdarstellerin“ nominiert ist. Sie schoss sich mit fragwürdigen Tweets und Äußerungen ins Aus. Dabei geht es unter anderem um Rassismus, auch von bösartiger Kritik in Richtung ihrer Kolleginnen aus der Branche ist die Rede. Nachdem sie zunächst die Echtheit der Tweets bestritt, schloss sie ihren X-Account und entschuldigte sich. Karla Sofía Gascón erklärte: „Ich bin ein Mensch, der auch Fehler gemacht hat, macht und machen wird, aus denen ich aber lernen werde.“Nun hat Netflix erstmals Stellung zum Skandal genommen. Kurz nach der Premiere in Cannes sicherte sich Netflix von „Emilia Pérez“ die Vertriebsrechte für die USA und das Vereinigte Königreich. Der Film ist im Streamingbereich von den USA, Canada und England zu sehen. Mit Blick auf die Award-Kampagne von Netflix fiel zunächst schnell auf, dass Zoë Saldaña in den Mittelpunkt gerückt wurde. Sie spielt hier ebenfalls mit und ist als beste Nebendarstellerin bei den Oscars nominiert. Auf einem Werbeplakat ist Karla Sofía Gascón zudem gar nicht zu sehen. Dies schien die erste Reaktion vom Streamingriesen auf die Vorwürfe gegen die Hauptdarstellerin zu sein. In jedem Fall gab es jetzt eine direkte Stellungnahme von Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix. 'The Hollywood Reporter' zitierte ihre Aussagen, die sie in einem Interview für den Podcast 'The Town' tätigte. Darin wurde die Netflix-Verantwortliche gefragt, wie sie auf die Tweets von Karla Sofía Gascón reagierte. 'Ich denke, es ist wirklich ein Reinfall für die 100 unglaublich talentierten Leute, die einen großartigen Film gemacht haben', sagte sie. Zudem betonte Bela Bajaria: Namentlich nannte sie neben dem Regisseur aus dem Film auch die Co-Stars Zoë Saldaña und Selena Gomez, für die es ebenfalls ein Reinfall wäre. Sie gab zu verstehen, dass ihr Preisverleihungsteam eine 'unglaubliche Kampagne für diesen Film' gemacht habe. Mit Blick darauf, ob Netflix jetzt auf Social Media die Talente prüfen werde, erklärte sie: „Wir werden unsere Prozesse überdenken.“ Dennoch räumte sie ein, den Prozess konkret zu überdenken, die logistischen Herausforderungen seien aber demnach da. Zum Schluss stellte sie klar: 'Wenn Sie mich heute fragen würden, würden wir den Film nach allem, was ich weiß, auch heute noch kaufen. Der Film ist unglaublich, kreativ und mutig – das ist es, was man will, und er hat dieses Jahr bei vielen Leuten Anklang gefunden.





