Netflix streicht die gefeierte britische Serie The End of the F***ing World aus dem Angebot

Die mit 94 Prozent bei Rotten Tomatoes bewertete britische Serie The End of the F***ing World verlässt Netflix bald. Die Lizenz läuft bis zum 4. November 2026, danach ist ein Wechsel zu einem anderen Anbieter möglich.

Die britische Serie The End of the F***ing World erhält auf Rotten Tomatoes eine Bewertung von 94 Prozent, muss Netflix aber trotzdem bald verlassen. Der Streamingdienst wird die Lizenz offenbar nicht verlängern, weshalb die Produktion nur noch bis zum 4.

November 2026 im Angebot bleibt. Wer die Serie noch sehen möchte, sollte daher nicht mehr lange warten. Eine Garantie für dauerhafte Verfügbarkeit gibt es bei Streamingdiensten generell nicht, und genau dieser Fall zeigt, wie schnell beliebte Titel aus dem Programm verschwinden können. Die Serie feierte im Jahr 2017 ihre Premiere und entwickelte sich international schnell zu einem Hit.

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Entstehung und Produktion von The End of the Fing World

Produziert wurde sie eigentlich vom britischen Sender Channel 4. Das Netflix-Original-Label trägt die Produktion nur deshalb, weil sich der Streamingdienst die exklusiven Streamingrechte gesichert hatte. Nach zwei Staffeln mit jeweils acht Episoden fand die Geschichte im Jahr 2019 ihren Abschluss. Im Mittelpunkt steht der junge Außenseiter James, gespielt von Alex Lawther, der überzeugt ist, ein Psychopath zu sein, und unbedingt seinen ersten Mord begehen will.

Als vermeintlich perfektes Opfer hat er die rebellische Alyssa, gespielt von Jessica Barden, bereits ausgewählt. Sie hat jedoch ganz andere Pläne, denn sie möchte ihrem trostlosen Alltag entfliehen und überredet James zu einem gemeinsamen Roadtrip. Aus diesem scheinbar ungewöhnlichen Ausflug zweier Außenseiter wird schnell eine Reise, die völlig außer Kontrolle gerät.

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Düstere Mischung aus Humor und Gewalt

Zwischen schwarzem Humor, Gewalt und unerwarteten Gefühlen entwickelt sich eine düstere und zugleich skurrile Geschichte über zwei Jugendliche, die auf der Flucht vor ihrem bisherigen Leben immer tiefer in Schwierigkeiten geraten. Kritiker und Zuschauer loben vor allem den Humor, der so dunkel ist, dass man ihn kaum noch als solchen erkennt, aber trotzdem mitreißend bleibt. Häufig hervorgehoben werden auch die Kameraarbeit, die Kulissen und die authentische Darstellung der Gefühle der Figuren.

Viele Stimmen betonen zudem, dass man die kaputten und wenig sympathischen Hauptfiguren trotzdem ins Herz schließt. Die Serie erzählt nachdenklich stimmend vom jugendlichen Welthass und von den Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Ein Fan beschreibt, dass die Serie mit der ersten Staffel bei ihm voll eingeschlagen habe, weil die Vielschichtigkeit der Figuren hinter ihren Fassaden weit mehr zeige, als zunächst sichtbar sei. Diese Mischung aus schwarzer Komödie, Thriller und Coming-of-Age-Drama lässt viele Zuschauer auch nach Abschluss der Geschichte nicht los.

Bis zum 4. November 2026 bei Netflix

Entsprechend groß ist nun der Wunsch, die Serie noch einmal anzusehen, bevor sie aus dem Programm verschwindet. Wer das vorhat, sollte den Termin im Blick behalten, denn nach dem Stichtag ist die Produktion beim Anbieter nicht mehr abrufbar. Unklar bleibt bislang, ob und wann die Serie bei einem anderen Streamingangebot erscheinen wird. Für Fans könnte das immerhin eine gute Nachricht sein, da die Produktion bei einem neuen Anbieter eine zweite Chance erhalten könnte.

Ob und wann es so weit ist, bleibt allerdings abzuwarten. Wer die außergewöhnliche Serie bislang verpasst hat oder James und Alyssa noch einmal auf ihrem Roadtrip begleiten möchte, kann sie bis zum 4. November 2026 bei Netflix streamen. Wer noch kein Abo besitzt, benötigt dafür ein entsprechendes Netflix-Abonnement.