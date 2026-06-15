Netflix' 'The Last House': Der erste Trailer verspricht eine unheimliche Mischung aus Mystery, Sci-Fi und Horror

Der Streaming-Riese Netflix hat mit 'The Last House' ein neues Projekt angekündigt, das Fans von Mystery, Science-Fiction und Horror begeistern könnte. Der erste Trailer des Films verspricht eine unheimliche Mischung aus diesen Genres und weckt Erinnerungen an erfolgreiche Produktionen wie 'Stranger Things' und 'Dark'.

Der Streaming-Riese Netflix hat mit ' The Last House ' ein neues Projekt angekündigt, das Fans von Mystery , Science-Fiction und Horror begeistern könnte. Der erste Trailer des Films verspricht eine unheimliche Mischung aus diesen Genres und weckt Erinnerungen an erfolgreiche Produktionen wie 'Stranger Things' und 'Dark'.

Der Film wird von Louis Leterrier inszeniert, der bereits an Action-Filmen wie 'Fast & Furious 10' gearbeitet hat. Der Trailer gibt einen Einblick in die Geschichte einer vierköpfigen Familie, die ohne Vorwarnung in ihrem eigenen Haus gefangen ist und herausfindet, dass es kein Entrinnen gibt. Die Prämisse des Films erinnert ein wenig an die deutsche Netflix-Produktion 'Brick', doch 'The Last House' verspricht eine eigene, düstere Geschichte.

Der Film wird von einem Team produziert, das bereits an erfolgreichen Horror-Mystery-Filmen wie 'Stranger Things' und 'The Conjuring' gearbeitet hat, was die Vorfreude auf den Film erhöht. Der Cast des Films umfasst Wagner Moura, Greta Lee, Gabriel Barbosa, Emma Ho, Riley Chung, Noah Alexander Sosnowski, Sid Edwards, Lewis Goody und Audrey Anderson. 'The Last House' wird in Kürze auf Netflix verfügbar sein





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